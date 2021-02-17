Koronavirüsten ölen annesinin hesabından para çekti, 15 yıla kadar hapsi isteniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koronavirüsten ölen annesinin hesabından para çekti, 15 yıla kadar hapsi isteniyor

DHA

Koronavirüsten ölen annesinin hesabından para çekti, 15 yıla kadar hapsi isteniyor


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)KONYA'da bir kamu kurumunda memur olan H.Ö. (58), koronavirüs tedavisi gören annesi Fadime Öksüz (88) öldükten hemen sonra, internet bankacılığını kullanarak hesabından 1852 lira çekti. Durumu fark eden ağabeyi Mustafa Öksüz'ün (60) savcılığa şikayeti üzerine hazırlanan iddianamede H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından, 15 yıl 4 ay hapis cezası istendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve İcra Müdürlüğü´nden emekli olan Mustafa Öksüz'ün annesi Fadime Öksüz, 24 Eylül'de Covid-19 tedavisi gördüğü Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Covid-19 tedbirleri nedeniyle Konya'da toprağa verilen Fadime Öksüz'ün cenazesine, aralarında Mustafa Öksüz'ün de bulunduğu 2 çocuğu ve kızı ile yakın akrabaları katılamadı. Mustafa Öksüz, ekim ayı başında annesinin vasiyetnamesinin açılma ihbarı üzerine, bir vasiyetname düzenlendiğinden haberdar oldu. Mustafa Öksüz, vasiyetnamenin iptali ve yasa dışı bir şekilde vasiyetname düzenlendiği iddiasıyla kardeşi H.Ö., noter başkatibi ve raporu düzenleyen profesör hakkında suç duyurusunda bulundu. Vasiyetnamede hem kendi hakkının yendiğini hem de mal kaçırıldığını öne süren Mustafa Öksüz, vasiyetnamede annesinin kira gelirleri ve emekli maaşıyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için kardeşi H.Ö.'nün bu paraları internet bankacılığı aracılığıyla aldığını düşündüğünü söyledi.
ANNESİ ÖLDÜĞÜ GÜN HESABINA PARA AKTARDI
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla hırsızlık', 'Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarını işlediği belirtildi. İddianamede, Fadime Öksüz'ün geçen 24 Eylül'de saat 11.59'da Konya Meram Tıp Fakültesi'nde vefat ettiği, ölen Fadime Öksüz'ün bir kamu bankasından maaş hesabının bulunduğu ve bu hesaba bağlı olarak internet bankacılığını kullandığı; şüpheli H.Ö.'nün annesi Fadime Öksüz öldüğü gün saat 13.20 sıralarında internet bankacılığını kullanarak, 1852 lirayı kendi hesabına havale ettiği, bu işlemi kendi kullandığı telefonla yaptığı; bankadan alınan bilgide Fadime Öksüz'ün sistemde kayıtlı olan numarasının da H.Ö.´nün kullandığı telefon olduğu belirtildi. İddianamede H.Ö. hakkındaki suçlamaları kabul etmemesine rağmen hakkında yeterli delil olduğu belirtilerek, 6 yıldan 15 yıl 4 aya kadar hapis ve 5 bin yıla kadar adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianamede diğer şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.
'YÜKSEK CEZA ALABİLİR'
Şikayetçi Mustafa Öksüz'ün oğlu ve aynı zamanda avukatı olan Ali Öksüz, Konya Cumhuriyet Savcılığı'na yaptıkları suç duyurusu ve sundukları delilleri savcılığın değerlendirdiğini ve H.Ö. hakkında 'Bilişim sistemlerinin kullanılması yoluyla dolandırıcılık' suçundan dava açtığını belirterek, "Bu suç Türk Ceza Kanunu 142'nci maddesinde düzenlenmiştir. Nitelikli bir haldir, şikayete bağlı değildir. Sanık yargılanıp ceza aldığı zaman yüksek ceza alabilir" dedi.
'TAKİPSİZLİK KARARI BİZCE HUKUKA UYGUN DEĞİL'
Mahkemenin iddianameyi kabul ettiğini belirten Avukat Ali Öksüz, "Bu olayda müvekkilimin dolandırıcılık yönünden de şikayeti vardı, o konuda da gerekli soruşturma yapıldı ancak verilen takipsizlik kararı bizce hukuka uygun değil. Biz buna da itiraz ettik, şu anda inceleme aşamasında" diye konuştu. Ali Öksüz, Fadime Öksüz'ün vefatının ardından ortaya çıkan vasiyetname konusunda da iptal davası açtıklarını, bu konuda da duruşma tarihinin verildiğini söyledi.
'BEN ÖLDÜKTEN SONRA BÖLÜŞECEKSİNİZ, VASİYETİM BUDUR'
Kardeşi H.Ö.'den şikayetçi olan Mustafa Öksüz de vefat eden annesinin 2 ayrı banka hesabı olduğunu, bir hesaba emekli dul aylığının yatırıldığını, diğerine ise kirada olan 3 dairenin gelirlerinin yatırıldığını anlatarak, "Ben kamu görevlisi olmam dolayısıyla fırsat buldukça rahmetli annemi ziyaret ederdim. Bir defasında annem bana, 'Evladım, benim paralarım hep bankada birikiyor. Kardeşin bana getirip para vermiyor. Ben öldükten sonra bölüşeceksiniz, benim vasiyetim budur' dedi. Ama annem öldükten sonra bankadaki 2 hesabın da kardeşim tarafından boşaltılmış olduğunu tespit ettik. Annem Covid-19 hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldığı 14 Eylül 2020 günü her iki hesapta bulunan bakiyeler internet bankacılığı kullanılarak kendi hesabına aktarmış. Ayın 14'ündeki hareketinde sonra 24'ünde yatırılan emekli dul maaşını da annem öldükten sonra yine kendi hesabına geçirmiş" dedi.
Bu konuda yaptıkları suç duyurusunu savcılığın değerlendirdiğini ve dava açtığını anlatan Mustafa Öksüz, "Kendisi hakkında ceza yargılaması başlatıldı. Savcılık annemin ölüm saati ve banka hareketleri konusunda ilgili yerlerle yazışma yaparak aradaki usulsüzlüğü, internet bankacılığı ile hırsızlığı tespit edip sanık hakkında nitelikli hırsızlık suçundan dava açmıştır" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-02-17 08:27:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor
YEREL HABERLER Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor
POYD Başkanı Atmaca: İyi bir sezon geliyor
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: İyi bir sezon geliyor
Antalya´da kar yağışı görüldü
YEREL HABERLER Antalya´da kar yağışı görüldü
Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek kesimlerde etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü Kent merkezine toz şeklindeki kar yağışını gören vatandaşlar, o anları görüntüledi
YEREL HABERLER Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek ...
Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı Evinde çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser bulunduran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser ...
Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma baskını Saksılar içinde yetiştirilen uyuşturuculara el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma ...
Antalya'da sahte para operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte para operasyonunda 5 gözaltı
Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
YEREL HABERLER Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için ...
Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü ...
Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi
YEREL HABERLER Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi Seyir halindeyken yanan evi görüp otobüsteki yangın tüpüyle müdahale etti
YEREL HABERLER Şoförün dikkati olası faciayı önledi Seyir ...
Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor
YEREL HABERLER Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor
Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte ...
65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti Sabahın erken saatlerinde sıraya girip aşılarını yaptırıyorlar
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti Sabahın ...
Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, bütün şehir tayin edecek
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, ...
21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ...
Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bugünkü çağrı umarız aday olmak isteyenlere vesile olur" "Aday çıkmazsa, Antalyaspor'un geleceğini bütün şehir tayin etmiş olur"
YEREL HABERLER Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor ...
Sulama kanalında balık ölümleri endişelendiriyor Sazan ve yılan balıklarının da bulunduğu yüzlerce balık ölüsü su yüzüne çıktı Balık ölümlerinin yaşandığı kanalda boş tadım ilaçları kutuları tespit edildi
YEREL HABERLER Sulama kanalında balık ölümleri ...
Antalya - Konya karayolunda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı Karayolları ekipleri yolu açık tutmak için yoğun çaba harcıyor
YEREL HABERLER Antalya - Konya karayolunda kar kalınlığı 40 ...
Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ambulansa binmemek için direndi Lüks otomobilin duvara çıkıp hurdaya döndüğü kaza güvenlik kameraları tarafından kaydedildi Ev sahibi: "Devamlı duvarıma çarpıyorlar, neredeyse eve girecekler"
YEREL HABERLER Kazada kulağı kopan araç sürücüsü, aracını bırakıp ...
Akseki'ye özel kurtarma timi Sesli görüntülü arama, koruma, tahliye ve doğada kurtarma eğitimleri aldılar
YEREL HABERLER Akseki'ye özel kurtarma timi Sesli görüntülü arama, ...