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Ruslar, Mardin ve Göbeklitepe'ye geliyor

DHA

Ruslar, Mardin ve Göbeklitepe'ye geliyor


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'ye, Rusya ve BDT ülkelerinden en çok turist getiren tur operatörlerinden Pegas Touristik, Türkiye´nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak, ulaşım ve güvenlik kaygıları nedeniyle günümüze kadar göz ardı edilmiş destinasyonları için Ruslara yönelik kültür turları düzenlemeyi hedefliyor. Tur operatörünün, mart ayında Mardin ve Şanlıurfa'da Göbeklitepe'yi içeren kültür turu programları başlatacağı duyuruldu. 
2019 yılında yüzde 90'ı Rusya'dan olmak üzere BDT pazarından 1.2 milyon turist getiren, 2020 yılında ise pandemi nedeniyle 340 bin civarında Rus turist getiren Pegas Touristik'in kültür turları projesi, İstanbul ve Antalya üzerinden gerçekleşiyor. Rus turistlere yönelik, ilk olarak geçen yıl 1 Ekim itibari ile İstanbul üzerinden Kapadokya, Bursa, Pamukkale, Konya, Ankara, Kuşadası, Edirne, Çanakkale gibi illerin yer aldığı turlar başlatan tur operatörü, yeni Anadolu turuna Mardin ve Göbeklitepe'yi de ekledi.
2021 HEDEFİ 1.3 MİLYON TURİST
Pegas Touristik'in 2019'da yüzde 90'ı Antalya'ya ve Rus turist olmak üzere, Türkiye'ye toplamda 1 milyon 200 bin misafir getirdiğini belirten Operasyon Müdürü Yeliz Bilgin Ezici, 2020 yılında ise pandeminin olumsuz etkisi nedeniyle yine yüzde 90'ı Antalya'ya ve Rusya'dan toplamda 340 bin civarında turist getirdiklerini söyledi. Ezici, 2021 yılı hedeflerinin ise 2019'un da üstüne çıkarak 1.3 milyon turist olduğunu söyledi.
İSTANBUL ÜZERİNDEN KÜLTÜR TURLARI
Türkiye'de turizmi 12 aya yayma hedefiyle Rusya pazarında denizkumgüneş tatilinin yanı sıra kültür turları başlattıklarını açıklayan Yeliz Bilgin Ezici, 1 Ekim'de İstanbul üzerinden Bursa, Pamukkale, Konya, Nevşehir (Kapadokya), Ankara, Çanakkale, Balıkesir (Edremit) gibi kentlere düzenlenen turların, Rus misafirler tarafından oldukça sevildiğini söyledi. Ezici, şu ana kadar 20 bini aşkın Rus misafirin bu turlara katıldığını kaydetti.
MARDİN VE GÖBEKLİTEPE'YE İLK RUS TURU
Mart ayı itibarıyla Türkiye'de ilk defa Rusya pazarına yönelik Güneydoğu turlarının başlayacağını açıklayan Ezici, "Yeni oluşturulan, Rusya üzerinden satışa açılan İstanbul başlangıçlı MardinŞanlıurfa şehirlerini içeren doğu turuyla Rus turistler, Mardin'de Deyrulzafaran Manastırı ve Dara Antik Kenti, Şanlıurfa'da Göbeklitepe gibi eşsiz güzellikleri görüp tanıma fırsatı bulacak. Turlarımız 2 gece-3 gün, iki günü Mardin, bir günü ise Göbeklitepe'yi içerecek. İlerleyen süreçte kadim bir tarihe sahip Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Anadolu'nun diğer bölgelerine yeni tur noktaları eklemeye devam edeceğiz" dedi.
GÜVENLİK KAYGISI SIFIRLANDI
Kültür turlarına yoğun ilginin, Rus misafirlere yeni paketler hazırlamak için cesaret verdiğini de anlatan Ezici, "Ülkemiz turizmini 12 aya yaymak için de bir fırsat oluşturdu. Devletimizin aldığı önlemlerle son dönemde güvenlik kaygısı sıfırlanmış durumda. Mardin gibi, Şanlıurfa gibi özel şehirlerimiz var, Göbeklitepe gibi dünya tarihini baştan yazmaya aday özel ziyaret alanlarımız oluştu. Ulaşım sorununu da Pegas Touristik ve onun kardeş şirketi Nordwind hava yolları imkanları ile aşarak yeni gezi ürünleri oluşturduk ve ana pazarımız olan Rus misafirlerimizin beğenisine sunduk" diye konuştu.
ANTALYA ÜZERİNDEN TURLAR
İstanbul'un yanı sıra Antalya üzerinden de kültür turları yaptıklarını belirten Ezici, Kapadokya, Demre, Dalyan, Efes, Pamukkale gibi bölgeleri içerdiğini söyledi. Kültür turlarının özellikle kış döneminde büyük ilgi gördüğüne de dikkat çeken Ezici, planları arasında Karadeniz Bölgesi, Antakya, Diyarbakır, Gaziantep ve Isparta-Burdur gibi bölgelerin de yer aldığını kaydetti. Rus turistlerin Mardin ve Şanlıurfa'yı içeren turları içinse Rusya'da reklam ve tanıtım çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-17 09:12:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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