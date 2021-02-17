Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu

DHA

Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Avukat Yüksel Yılmaz, bilgisi ve onayı dışında kredi kartıyla bazı internet alışveriş sitelerinden alışveriş yapıldığını belirleyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olaydan telefonuna gelen mesajla haberdar olan Yüksel Yılmaz, "Hesabımdan çok büyük miktar çekememişler ama 2-3 bin lira civarında çekmişler. Fark etmesem daha fazla da çekebilirlerdi" dedi.
Antalya Barosu avukatlarından Yüksel Yılmaz, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında telefona gelen mesaj sonrası kredi kartından para çekildiğini fark etti. Hemen bankasının müşteri hizmetlerini arayarak kartını iptal ettiren Avukat Yüksel Yılmaz, internet bankacılığını kullanarak hesap hareketlerini inceledi. Yılmaz, kredi kartından Türkiye'de yerleşik internet alışveriş siteleri ve bir GSM operatörü adına çekim yapıldığını belirledi.
'ONAY MESAJIM OLMADIĞI HALDE BAZILARINI ÇEKMİŞLER'
Adliye girişinde gazetecilere açıklama yapan Avukat Yüksel Yılmaz, pazar günü telefonuna gelen mesajla kredi kartından çekim yapıldığını fark ettiğini belirterek, "Telefonuma gelen mesajla fark ettim ki önce internet sitelerinden, ardından ödeme sistemleri üzerinden yaklaşık 8-10 tane çekim yapılmaya çalışıldığını ve yapıldığını fark ettim. Onay mesajım olmadığı halde bazılarını çekmişler, ben farkına vardığım için bankayı arayarak kredi kartımı kapattırdım. Bu durumla ilgili bankaya başvuru yaptım " dedi.
'SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU'
Olayın 'banka ve bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle dolandırıcılık' suçu olduğunu söyleyen Avukat Yılmaz, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Yılmaz, "Suçun bir örgüt faaliyeti içerisinde yapılıp yapılmadığı başsavcılığın yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Amacımız insanların dolandırılmaması. Yani bir avukat olarak bize bile yapılıyorsa, normal vatandaşa neler yapılır? Bu konuyla ilgili şikayette bulunacağım. Suçluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
'2-3 BİN LİRA CİVARINDA ÇEKMİŞLER'
Bu türden dolandırıcılık girişimlerine daha önce de 2 defa maruz kaldığını söyleyen Avukat Yüksel Yılmaz, şöyle konuştu:
"Bu benim başıma gelen üçüncü olay. Daha önce 2016 yılında yoldan gelirken, yurt dışı kaynaklı sitelerden olmuştu. Yaklaşık 23 ay önce yine çekim yapılırken fark ettim, banka hepsini kapatıp iade etti. Ama baktım ki sonu gelmiyor, artık şikayetçi olmak zorunda kaldık. Hesabımdan çok bir miktar çekememişler ama 2-3 bin lira civarında çekmişler. Fark etmesem daha fazla da çekebilirlerdi."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-02-17 10:55:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anlayan avukat 3 bin liralık alışverişe engel olamadı Avukat Yüksel yılmaz: "Bunu avukata yapabiliyorlarsa vatandaşa neler yapmazlar"
YEREL HABERLER Telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anlayan ...
Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor
Ruslar, Mardin ve Göbeklitepe'ye geliyor
YEREL HABERLER Ruslar, Mardin ve Göbeklitepe'ye geliyor
Koronavirüsten ölen annesinin hesabından para çekti, 15 yıla kadar hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Koronavirüsten ölen annesinin hesabından para çekti, ...
Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor
YEREL HABERLER Gıda atıkları kedi ve köpek maması oluyor
POYD Başkanı Atmaca: İyi bir sezon geliyor
YEREL HABERLER POYD Başkanı Atmaca: İyi bir sezon geliyor
Antalya´da kar yağışı görüldü
YEREL HABERLER Antalya´da kar yağışı görüldü
Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek kesimlerde etkili olan kar her yeri beyaza bürüdü Kent merkezine toz şeklindeki kar yağışını gören vatandaşlar, o anları görüntüledi
YEREL HABERLER Antalya’ya 5 yıl aradan sonra kar yağdı Yüksek ...
Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser çıktı Evinde çok sayıda uyuşturucu madde ve tarihi eser bulunduran şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu bulunan evden 2 adet de tarihi eser ...
Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma baskını Saksılar içinde yetiştirilen uyuşturuculara el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu serasına dönüştürülen depoya jandarma ...
Antalya'da sahte para operasyonunda 5 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da sahte para operasyonunda 5 gözaltı
Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
YEREL HABERLER Galatasaray, Belek'te kamp yapacak
Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya- Konya yolunda ulaşımın aksamaması için ...
Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü durduran şoför müdahale etti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangına, kullandığı halk otobüsünü ...
Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi
YEREL HABERLER Alanya’da ormanlık alandaki atıklar temizlendi
Şoförün dikkati olası faciayı önledi Seyir halindeyken yanan evi görüp otobüsteki yangın tüpüyle müdahale etti
YEREL HABERLER Şoförün dikkati olası faciayı önledi Seyir ...
Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor
YEREL HABERLER Üniversiteler baharda hibrit eğitime geçiyor
Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda, başına ağaç parçası düşen çoban, 1 saatte ...
65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti Sabahın erken saatlerinde sıraya girip aşılarını yaptırıyorlar
YEREL HABERLER 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşı hassasiyeti Sabahın ...
Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, bütün şehir tayin edecek
YEREL HABERLER Mustafa Yılmaz: Antalyaspor'un kaderini biz değil, ...
21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs ...
Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz: "Bugünkü çağrı umarız aday olmak isteyenlere vesile olur" "Aday çıkmazsa, Antalyaspor'un geleceğini bütün şehir tayin etmiş olur"
YEREL HABERLER Antalyaspor'da henüz başkan adayı çıkmadı Antalyaspor ...