Çaldıkları jeneratör için ilan verip sivil jandarmaya satmaya kalkınca yakalandılar Hırsızlarla ilandaki telefon numarası üzerinden irtibata geçen jandarma, 2 zanlıyı suçüstü yakaladı

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Antalya'da çaldıktan sonra internetten ilan verdikleri jeneratörü jandarma ekiplerine satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametinde arama yapan jandarma ekiplerine mukavemette bulunan şahsın ise hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Ocak Cuma günü Manavgat ilçesi Sevinç Mahallesi'nde iki ayrı hırsızlık olayı meydana geldi. Hırsızlar aralarında jeneratör, su motoru, beton delme makinesi ve benzeri malzemelerin bulunduğu yüklü miktarda eşyayı çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, çalınan jeneratörün 2. el alışveriş sitesinde satışa çıkarıldığını belirledi. Şüphelilerle alıcı kılığında telefonla irtibat kuran jandarma ekipleri, şahıslar ile evlerinin yakınında bulunan Emek Mahallesi'ndeki Dostluk Parkı'nda buluştu. Jeneratör için sivil olarak gelen jandarmalarla pazarlık yapan Mustafa H. ve Müslüm H. yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından şüphelilerin evinde yapılan aramada, çalınan jeneratörün yanı sıra çalıntı Honda marka benzinli su motoru da bulundu. Evdeki arama sırasında şüphelilerin kardeşi Yaşar H., arama yapan jandarmaya mukavemette bulununca gözaltına alındı. Yaşar H.’nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezası bulunduğu belirlendi. Hırsızlık şüphelileri Mustafa H. ve Müslüm H. ile mukavemette bulunan Yaşar H., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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