Alanya’nın kırsalı beyaza büründü

Antalya’nın Alanya ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimdeki bazı bölgelerde kar yağışı görüldü. İlçe merkezine ise toz şeklinde yağan kar yer düşmeden erirken, o anları ise vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü salı günü itibariyle havaların soğumaya başlayacağını ve çarşambadan itibaren de Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya gibi ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklendiği uyarısını yapmıştı. Havaların soğumasıyla birlikte Alanya’nın kırsalında beklenen oldu. Demirtaş, Mahmutlar, Kestel gibi mahallerin kırsal kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kırsal kesimlerde kar etkili olurken, ilçe merkezinde ise kısa süreli ve sokak aydınlatmalarının ışıklarından yansıyacak seviyede görülebildi. Sokak lambalarına yansıyan toz şeklinde kar yağışını vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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