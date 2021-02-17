Antalya'da yolda kalan vatandaşlar iş makineleriyle evlerine ulaştırıldı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlara Konyaaltı Belediyesi ekipleri müdahale etti. Araçları hareket etmeyen vatandaşlar iş makineleriyle evlerine ulaştırıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de kar nedeniyle yoldan çıkan aracı iterek, sürücüye yardım etti.

Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Özellikle Saklıkent, Geyikbayırı, Çağlarca ve Feslikan’da gecenin ilerleyen saatlerinde yollar kapanma noktasına geldi. Konyaaltı Belediyesi ekipleri yolların trafiğe açık kalması için büyük çaba sarf etti. Kar küreme araçları, dozerler, kepçeler yolları açık tutmak için sabaha kadar aralıksız çalıştı. Başkan Semih Esen de çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Geyikbayırı’na çıktı. Belediye ekipleri ile görüşen Başkan Esen, yolda kalan bir otomobil sürücüsüne destek verdi. Çevredeki vatandaşlar ve Başkan Esen, otomobili iterek yeniden yolculuğuna devam etmesini sağladı.



Üç kişilik aile kepçeyle evlerine ulaştırıldı

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, araçları arızalanan vatandaşları da iş makineleriyle evlerine ulaştırdı. Üç kişilik aile de araçlarıyla yolda kalınca belediyeye ait kepçeyle Saklıkent’teki evlerine götürüldü. Yolda kalan vatandaşların da yine ekiplerin desteğiyle güvenli şekilde yolculuk yapmaları sağlandı.

Öte yandan Doyran Mahallesi’nde oturan Recep Kaya, Saklıkent’te bulunan 200 küçükbaş, 6 da büyükbaş hayvanı için endişelenince aracıyla yola çıktı. Yoğun kar nedeniyle yolda kalan Kaya, Konyaaltı Belediyesi’nden destek istedi. Belediye ekipleri, kepçeyle aldıkları Kaya’yı hayvanlarının bulunduğu Seklik bölgesine ulaştırdı. Hayvanlarında sorun olmadığını gören Kaya, belediye çalışanlarına sarılarak teşekkür etti.



3 saat mahsur kaldı

Ailesi ile karı izlemek için Feslikan Yaylası’na gitmek isteyen bir vatandaş ise aracıyla yolda kaldı. Kendi çabasıyla kardan kurtulmak isteyen sürücü, tamamıyla kara battı ve araç yoldan çıktı. Belediye ekiplerine ulaşan vatandaş, 3 saat mahsur kaldığı bölgeden Konyaaltı Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Antalya’da nadir görülen kar yağışının görsel güzelliğinin yanı sıra bazen de sorunlara yol açabildiğini söyledi. Konyaaltı’nın yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olduğunu açıklayan Başkan Esen, gece boyunca da kar yağışının etkisini artırarak devam ettiğini aktardı. Vatandaşların karlı yollarda sıkıntı yaşamaması için teyakkuz haline geçtiklerini dile getiren Esen, kendisinin de Geyikbayırı’nda çalışmaları incelediğini belirtti. Esen, “Ekiplerimiz, akşam saatlerinde başladıkları çalışmaları sabaha kadar sürdürdü. Yolları açık tutan ekiplerimiz, araçları yolda kalan vatandaşlarımızı da istedikleri yerlere iş makineleriyle ulaştırdı” diye konuştu.

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