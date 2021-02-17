Mobil Kuaför Tırı Alanya ve İbradı’da 316 kişiye hizmet verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Kuaför Tırı, Alanya ve İbradı’da pandemi önlemleri kapsamında 316 vatandaşa saç kesimi, sakal tıraşı ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Alanya’nın kırsal mahalleleri oldu. Ekipler 4 gün boyunca Alanya’nın Çamlıca, Aliefendi, Beyreli, Yenice, Gümüşgöze, Güney, Yeniköy, Orhan, Karamanlar, Çakallar, Burçaklar, İshaklı, Seki, Yeşilöz, İsbatlı ve Keşefli’de hizmet verdi. Mobil kuaförden 16 mahallede genç, yaşlı ve çocuk 207 kişi faydalandı.



“Yaşlılara evinde hizmet”

Ekiplerin bir sonraki durağı İbradı merkez ve Ormana bölgesi oldu. Mobil Kuaför Tırı iki gün boyunca 109 vatandaşa hizmet götürdü. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Alanyalı ve İbradılı vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Rahatsızlığı nedeniyle gelemeyecek durumda olan yaşlı vatandaşlara evinde hizmet sunuldu.

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