Rektör Özkan: " Ziraat fakülteleri, ülkelerin geleceklerini garanti altına alan güzide fakültelerdir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi’ni ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi’ni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre ile birlikte gezen Rektör Özkan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan’dan fakülteye ilişkin bilgiler aldı.

Ziraat Fakültesi’nin bünyesinde bulunan seraları, hayvan çiftliğini ve botanik parkı gezen Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurulduğu yıldan bu güne Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin, ziraat ve tarım alanında gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Yetiştirdiğimiz ziraat mühendisleri ülkemizin tarım üretiminde bulunan merkezlerinde yer alarak üretime katkı sağlıyorlar” dedi.

Antalya’nın turizm kenti özelliğinin yanında tarım kenti olmasında Ziraat Fakültesi’nin yaptığı eğitimöğretim, araştırma ve uygulama çalışmalarının etkili olduğunun altını çizen Rektör Özkan, “Tarım bir ülkenin veya bir bölgenin kalkınmasında en önemli unsurların başında gelmektedir. İnsanların yaşamını idame ettirmeleri için tarım yüzyıllardır yapılıyor. Geleneksel tarım ile başlayan üretim süreci modern tarım ile devam etmektedir. Hem geleneksel tarımı, hem de modern tarımı eğitimöğretim yoluyla Ziraat Fakültemiz, gelecek kuşaklara başarılı bir şekilde aktarıyor. Bu anlamda ziraat fakülteleri, ülkelerin geleceklerini garanti altına alan güzide fakültelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi olarak bir çok alanda olduğu gibi tarım alanında da yeni çalışmalara imza attıklarını sözlerine ekleyen Rektör Özkan, Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Cengiz Toker’in Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olduğunu belirterek, “Tarım ile ilgili çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz. Antalya’mızdaki tarım sektöründe yer alan kuruluşlarla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cengiz Toker yakın iletişim içerisinde. Sektörün ihtiyaçlarına karşılık verecek olan kaliteli, Antalya tarımını olduğu yerden daha da üst sıralara çıkaracak olan yatırımları ve projeleri destekleyerek hayata geçirilmesine ve üreticilerimizle buluşmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.



Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise 9 bölümde bin 500’e yakın öğrencinin eğitim aldığı fakültede ayrıca bölge tarımına yönelik bilimsel araştırma, uygulama ve deneme çalışmalarının da yapıldığını kaydetti. Ziraat Fakültesi’nin Kampüs ve Aksu olmak üzere iki araştırmauygulama çiftliği bulunduğunu dile getiren Erkan, Kampüs Çiftliğinin açık ve örtüaltı üretim alanları, hayvancılık tesisleri (büyükbaş ve kanatlılar) ve atölyelerden oluştuğunu, çiftliklerde domates, biber, salatalık, karpuz, kışlık sebzeler, tatlı patates, günlük süt, ayran, yoğurt, krema, köy tipi beyaz peynir ve bıldırcın yumurtası üretildiğini, yaklaşık 1000 dekar büyüklüğünde olan Aksu Çiftliğin de ise buğday, mısır, yem bitkileri tarımı ile meyve yetiştiriciliğinin yapıldığını ve öğrencilere bu çiftliklerde uygulamalı eğitimi gösterdiklerini söyledi.

Yeni dönemde eğitimde uygulama alanına ağırlık verileceğinin altını çizen Prof. Dr. Erkan, “Mentorluk sistemini geliştirmek istiyoruz. Antalya’da tarımında üst düzey firma temsilcilerine her bölümden en başarılı 5 öğrenciyi yönlendireceğiz. Bu öğrenciler ayda bir kez de bir araya gelerek bilgi alışverişi yapacak, deneyimlerini paylaşacak. Hem öğrencilerin mesleki bilgi birikimini artıracağız, hem de Antalya tarımına daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca yaz stajını bir döneme yaymayı planlıyoruz. Tıp Fakültesi’ndeki intörn sistemi gibi, 3.5 yıl teorik, 6 ay pratik uygulama yapılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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