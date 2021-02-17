Rektör Özkan: " Ziraat fakülteleri, ülkelerin geleceklerini garanti altına alan güzide fakültelerdir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Özkan: " Ziraat fakülteleri, ülkelerin geleceklerini garanti altına alan güzide fakültelerdir"

İHA

Rektör Özkan: " Ziraat fakülteleri, ülkelerin geleceklerini garanti altına alan güzide fakültelerdir"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ziraat Fakültesi’ni ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Ziraat Fakültesi’ni Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre ile birlikte gezen Rektör Özkan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan’dan fakülteye ilişkin bilgiler aldı.
Ziraat Fakültesi’nin bünyesinde bulunan seraları, hayvan çiftliğini ve botanik parkı gezen Rektör Özkan, “Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurulduğu yıldan bu güne Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin, ziraat ve tarım alanında gelişmesine çok önemli katkılarda bulunmuştur. Yetiştirdiğimiz ziraat mühendisleri ülkemizin tarım üretiminde bulunan merkezlerinde yer alarak üretime katkı sağlıyorlar” dedi.
Antalya’nın turizm kenti özelliğinin yanında tarım kenti olmasında Ziraat Fakültesi’nin yaptığı eğitimöğretim, araştırma ve uygulama çalışmalarının etkili olduğunun altını çizen Rektör Özkan, “Tarım bir ülkenin veya bir bölgenin kalkınmasında en önemli unsurların başında gelmektedir. İnsanların yaşamını idame ettirmeleri için tarım yüzyıllardır yapılıyor. Geleneksel tarım ile başlayan üretim süreci modern tarım ile devam etmektedir. Hem geleneksel tarımı, hem de modern tarımı eğitimöğretim yoluyla Ziraat Fakültemiz, gelecek kuşaklara başarılı bir şekilde aktarıyor. Bu anlamda ziraat fakülteleri, ülkelerin geleceklerini garanti altına alan güzide fakültelerimiz arasında yer alıyor” diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi olarak bir çok alanda olduğu gibi tarım alanında da yeni çalışmalara imza attıklarını sözlerine ekleyen Rektör Özkan, Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Cengiz Toker’in Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi olduğunu belirterek, “Tarım ile ilgili çeşitli projelerimizi hayata geçireceğiz. Antalya’mızdaki tarım sektöründe yer alan kuruluşlarla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cengiz Toker yakın iletişim içerisinde. Sektörün ihtiyaçlarına karşılık verecek olan kaliteli, Antalya tarımını olduğu yerden daha da üst sıralara çıkaracak olan yatırımları ve projeleri destekleyerek hayata geçirilmesine ve üreticilerimizle buluşmasına katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan ise 9 bölümde bin 500’e yakın öğrencinin eğitim aldığı fakültede ayrıca bölge tarımına yönelik bilimsel araştırma, uygulama ve deneme çalışmalarının da yapıldığını kaydetti. Ziraat Fakültesi’nin Kampüs ve Aksu olmak üzere iki araştırmauygulama çiftliği bulunduğunu dile getiren Erkan, Kampüs Çiftliğinin açık ve örtüaltı üretim alanları, hayvancılık tesisleri (büyükbaş ve kanatlılar) ve atölyelerden oluştuğunu, çiftliklerde domates, biber, salatalık, karpuz, kışlık sebzeler, tatlı patates, günlük süt, ayran, yoğurt, krema, köy tipi beyaz peynir ve bıldırcın yumurtası üretildiğini, yaklaşık 1000 dekar büyüklüğünde olan Aksu Çiftliğin de ise buğday, mısır, yem bitkileri tarımı ile meyve yetiştiriciliğinin yapıldığını ve öğrencilere bu çiftliklerde uygulamalı eğitimi gösterdiklerini söyledi.
Yeni dönemde eğitimde uygulama alanına ağırlık verileceğinin altını çizen Prof. Dr. Erkan, “Mentorluk sistemini geliştirmek istiyoruz. Antalya’da tarımında üst düzey firma temsilcilerine her bölümden en başarılı 5 öğrenciyi yönlendireceğiz. Bu öğrenciler ayda bir kez de bir araya gelerek bilgi alışverişi yapacak, deneyimlerini paylaşacak. Hem öğrencilerin mesleki bilgi birikimini artıracağız, hem de Antalya tarımına daha fazla katkı sağlamak istiyoruz. Ayrıca yaz stajını bir döneme yaymayı planlıyoruz. Tıp Fakültesi’ndeki intörn sistemi gibi, 3.5 yıl teorik, 6 ay pratik uygulama yapılmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar tarım alanlarını vurdu
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (3)
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (3)
Mobil Kuaför Tırı Alanya ve İbradı’da 316 kişiye hizmet verdi
YEREL HABERLER Mobil Kuaför Tırı Alanya ve İbradı’da 316 kişiye ...
Kardan kapanan yollar açılıyor
YEREL HABERLER Kardan kapanan yollar açılıyor
Muratpaşa’da dezenfekte çalışmaları sürüyor Aile sağlık merkezleri ve camiler dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da dezenfekte çalışmaları sürüyor Aile ...
Pamuk fabrikası, bilim merkezine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Pamuk fabrikası, bilim merkezine dönüştürüldü
Turizmci Cömertoğlu: "Hiç görmediğimiz bir şey yaşıyoruz, 2022'ye rezervasyon geliyor"
YEREL HABERLER Turizmci Cömertoğlu: "Hiç görmediğimiz bir şey ...
Antalya'da yolda kalan vatandaşlar iş makineleriyle evlerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Antalya'da yolda kalan vatandaşlar iş makineleriyle ...
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (2)
Yakınlarından hırsızlık şüphelilerine: Tırsma, ifadeni güzel ver?
YEREL HABERLER Yakınlarından hırsızlık şüphelilerine: Tırsma, ...
Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi yolu trafiğe kapattı Tır dorsesinin 2 saatlik çalışmayla kaldırılması ile yol açıldı
YEREL HABERLER Antalya-Mersin karayolunda devrilen tırın dorsesi ...
Alanya’nın kırsalı beyaza büründü
YEREL HABERLER Alanya’nın kırsalı beyaza büründü
Topaloğlu, korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Topaloğlu, korona virüs aşısı oldu
Gece kapanan Antalya-Konya karayolu kontrollü olarak açıldı Geçişlerine izin verilmeyen tırlar, dinlenme tesislerinde bekliyor
YEREL HABERLER Gece kapanan Antalya-Konya karayolu kontrollü olarak ...
Dün kar yağan Antalya'da bugün deniz keyfi Türkiye kar ve soğuğa teslim olurken, Antalya'da vatandaşlar denize girdi
YEREL HABERLER Dün kar yağan Antalya'da bugün deniz keyfi Türkiye ...
Çaldıkları jeneratör için ilan verip sivil jandarmaya satmaya kalkınca yakalandılar Hırsızlarla ilandaki telefon numarası üzerinden irtibata geçen jandarma, 2 zanlıyı suçüstü yakaladı
YEREL HABERLER Çaldıkları jeneratör için ilan verip sivil jandarmaya ...
İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı
YEREL HABERLER İlkokulun klimaları ikinci kez çalındı
Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
YEREL HABERLER Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Alkollü gece gezmesi pahalıya mal oldu Canı sıkılıp hava almak için sokağa çıktığını söyleyen kadının ehliyetine el konularak, 6 bin lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Alkollü gece gezmesi pahalıya mal oldu Canı sıkılıp ...
Paha biçilemeyen arsa için internet sitesinde ilan verilip kapora toplandığı iddiası Sahibinin haberi olmadan 1,5 milyon liralık arsayı 680 bin liradan satışa çıkarttılar
YEREL HABERLER Paha biçilemeyen arsa için internet sitesinde ilan ...
Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu
YEREL HABERLER Avukat, kredi kartı dolandırıcılarının hedefi oldu
Karaciğer naklinde şans 23'üncü vericide güldü 1 ay içinde acil karaciğer nakli olması gereken Abdullah Atmaca, yeğeninden aldığı karaciğer dokusuyla hayata tutundu 7 oğlunun uygun verici olamadığı Atmaca’ya şans 25 vericiden 23. sıradaki yeğeninde güldü
YEREL HABERLER Karaciğer naklinde şans 23'üncü vericide güldü 1 ay ...
Telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anlayan avukat 3 bin liralık alışverişe engel olamadı Avukat Yüksel yılmaz: "Bunu avukata yapabiliyorlarsa vatandaşa neler yapmazlar"
YEREL HABERLER Telefonuna gelen mesajla dolandırıldığını anlayan ...
Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor ligde '1-1' ilerliyor