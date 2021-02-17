Antalya- Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

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Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)ANTALYAKonya karayolunun Alacabel mevkiinde etkili olan tipi ve buzlanma riski nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

AntalyaKonya karayolunun geçiş noktasında yer alan Akseki'ye bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün etkili olan kar yağışı, yerini tipiye bıraktı. Tipiyle birlikte buzlanma riski oluşması nedeniyle Akseki ilçe merkezinden Alacabel'e ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları ağır tonajlı araçları bekletmeye başladı. Diğer araçların ise geçişine kontrollü şekilde izin verilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-02-17 14:28:31



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