Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı (4)

O çilingir vahşeti anlattı! "Sabaha kadar uyumadım!"

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GAZİPAŞA´YA 9 YIL SONRA KAR YAĞDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçe merkezine 9 yıl aradan sonra kar yağdı. Dün etkili olan dolunun ardından saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı merkez mahallelerle birlikte 53 mahallede etkisini gösterdi. İlçe merkezinde 9 yıl aradan sonra yağan kar yağışı, yaklaşık 2 saat sürdü. Özellikle kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı denize sıfır bölgelerde de tarım alanları, ağaçlar ve yolları tamamen beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar kar yağışını, gece olması nedeniyle evlerinin balkonundan izlerken, uyuyanlar sabaha beyaz örtüyle uyandı. İlçe merkezini çevreleyen tepeler karlı görüntüsüyle güzel manzaralar oluşturdu.

İş yerlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının camlarındaki kar birikintilerini temizlemek için yoğun çaba harcadı. Deniz kıyısında bulunan açık alandaki muz ve avokado bahçeleri de kar altında kaldı. Örtü altında üretim yapan üreticiler 3 gün boyunca hava sıcaklığının düşük seyretmesinin oluşturduğu don riskine karşılık hazırlıklara başladı.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT

2021-02-17 14:34:09



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