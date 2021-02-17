Tel Aviv Judo Grand Slam yarın başlıyor



ANKARA, (DHA) İsrail´in Tel Aviv kentinde düzenlenen Tel Aviv Judo Grand Slam müsabakaları yarın başlıyor. Turnuvada Türkiye´yi, 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 judocu temsil edecek.

Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları´na puan ve kota kazandıracak organizasyonun ilk gününde, kadınlar 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız; erkekler 60 kiloda Salih Yıldız ile Mihraç Akkuş madalya mücadelesi verecek.

20 Şubat Cumartesi günü sona erecek Tel Aviv Grand Slam´de, 60 ülkeden 174 kadın, 248 erkek olmak üzere toplam 422 judocu kürsü için yarışacak.

Tel Aviv Grand Slam´de madalya mücadelesi yapacak milli judocuların müsabaka günleri şöyle:

18 Şubat Perşembe

Kadınlar: 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 57 kiloda Hasret Bozkurt ve Özlem Yıldız

Erkekler: 60 kiloda Salih Yıldız ve Mihraç Akkuş

19 Şubat Cuma

Kadınlar: 63 kiloda Minel Akdeniz ve Habibe Afyonlu

Erkekler: 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç

20 Şubat Cumartesi

Kadınlar: +78 kiloda Kübranur Esir

Erkekler: 100 kiloda Mert Şişmanlar, +100 kiloda Cemal Erdoğan

TÜRKİYE JUDO FEDERASYONU BAŞKANI HUYSUZ: TATAMİYE ÇIKACAK SPORCULARIMIZIN PERFORMANSLARINI İYİ DEĞERLENDİRECEKLERİNE İNANIYORUZ

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, bu organizasyon öncesi olimpik kadroda yer alan kadın ve erkek judocuların ortak çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları´na olan sürece kadar Uluslararası Judo Federasyonu´nun (IJF) belirlediği maç takvimlerinde yer alan müsabakalarda tatamiye çıkacak sporcularımızın, performanslarını iyi değerlendireceklerine inanıyoruz. Olimpiyat yolunda gerek bireysel kilolarda gerekse ülke kotası açısından judocularımız motivasyonlarını üst seviyeye taşıyacaklardır" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2021-02-17 14:35:29



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