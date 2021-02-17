Antalyaspor A.Ş. yönetiminde 7 istifa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalyaspor A.Ş de yönetimden 7 kişi istifa etti.

Antalyaspor A.Ş.de 7 yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa ettiği bildirildi. 23 Şubat 2021 Salı günü gerçekleştirilecek olan Antalyaspor A.Ş. genel kurula kadar şirket organlarının sağlıklı işleyebilmesi adına diğer 11 yönetim kurulu üyesinin görevlerine devam edeceği, bu isimlerin de genel kurul öncesi istifalarını sunacakları bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.