Grup 1966’dan Başkan Yılmaz’a ziyaret

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız ve grup üyelerini kabul etti. Hasan Subaşı Tesisleri Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette genel kurul süreci ile ilgili taraftar grubuna bilgi veren Başkan Yılmaz, “Antalyaspor’umuzun geleceği ile ilgili kararı Antalya Şehri verecek. Yönetime talip olan başkan ve ekibinin oluşması için çağrılarımızı yaptık. Kulübümüzün en sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için çaba gösteriyoruz” dedi. Grup 1966 Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Yılmaz Yıldız da yeni gelecek olan yönetime grup olarak destek vereceklerini belirtti. Yapılan görüşme, kulüp binası önünde çekilen fotoğraf ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.