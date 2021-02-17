Antalya-Konya karayoluna ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor (2)

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YOL YENİDEN AÇILDI

Bölgedeki tipi ve buzlanma riski nedeniyle TIR, kamyon ve benzeri araçların geçişine izin verilmeyen Antalya-Konya karayolu, saat 15.30 itibari ile yeniden açıldı. Ekiplerin bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Akseki Adem ÇETİN

2021-02-17 16:22:53



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