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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da sazlık alanda yangın (2)

DHA

Antalya'da sazlık alanda yangın (2)


KONTROLLÜ ŞEKİLDE YANIYOR
Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının itfaiye ve orman ekiplerinin kontrolünde sazlık alan içerisinde devam ettiği belirtildi. Yangının oluşturduğu sıcaklık nedeniyle bölgedeki bir seranın plastik örtüsünün zarar gördüğü kaydedilirken, diğer seralarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin seraların etrafında bekleyişi ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-02-17 17:16:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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