Antalya'da sazlık alanda yangın (2)

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KONTROLLÜ ŞEKİLDE YANIYOR

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının itfaiye ve orman ekiplerinin kontrolünde sazlık alan içerisinde devam ettiği belirtildi. Yangının oluşturduğu sıcaklık nedeniyle bölgedeki bir seranın plastik örtüsünün zarar gördüğü kaydedilirken, diğer seralarda ise herhangi bir zarar oluşmadığı öğrenildi. İtfaiye ve orman ekiplerinin seraların etrafında bekleyişi ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-02-17 17:16:17



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