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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da üretici don nöbetinde

DHA

Antalya'da üretici don nöbetinde


Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)ANTALYA´da sera üreticileri dün etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle don nöbeti tuttu. Sebze üretim merkezi Kumluca'da çiftçiler gündüz hazırlıklarını yaparak sıcaklığın düşmesiyle seralarındaki sobaları yakıp, ürünlerini korumak için mücadele etti.
Türkiye'nin en önemli örtü altı sebze ve meyve üretim merkezlerinden Antalya'da hava sıcaklığı son günlerde önemli ölçüde düştü. Kar yağışının da görülmesiyle birlikte sıcaklığın yer yer sıfırın altına indiği kentteki sera üreticileri örtü altındaki ürünlerinin soğuktan etkilenmemesi için don nöbeti tuttu. Kumluca'daki üreticiler gündüzden hazırlık yaparak, akşam havanın soğuması sonrası seralardaki odunları ateşledi. Kadın erkek tüm üreticiler yetiştirdikleri ürünleri don vurmaması için gece boyu mücadele etti.
'SABAHA KADAR DON NÖBETİ TUTUYORUZ'
Ziraat teknisyeni ve üretici Cihan Sarıkayalı, "Bir ülkenin temel taşı tarımdır. Biz de tarımı atalarımızdan alıp ilerletmek için sabaha kadar don nöbeti tutuyoruz. Kış aylarında soğuk olan dönemlerde seralarımızda soba yakıyoruz. Seralarımız ısınsın ki sebzelerimizi don almasın. Halkımız sebzesini sağlıklı bir şekilde yesin. Evde kal sebze ye" dedi.
'SEBZECİLİK GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY BİR ŞEY DEĞİL'
Üretici Huriye Sarıkayalı, "Gündüzleri odunları kısa kısa kesiyoruz. Sobaların başına yığıyoruz. Akşam da sabaha kadar yakıyoruz. Seralardan kazandığım para ile yeni seralar kurdum. Evimi yaptım. Yer aldım. Sıfırdan başladım. Oğlumu evlendirdim. Kızımı evlendirdim. Şimdi de torunlarla uğraşıyoruz. Sobaların başı sıcak oluyor. Seranın dışına çıkınca soğuk oluyor. Bu da bizim sağlığımızı bozuyor. Sebzecilik göründüğü gibi kolay bir şey değil. Çok zor bir meslek. Zor bu işler. Ellerimiz paramparça oldu. Çatladı, yarıldı. Ben don olayı olunca hiç uyumam. Dün akşamdan beri hiç uyumadım. Bugün de uyumayacağım, yarın da bir hafta uykusuz dururum. Sebzeleri don vuracak zannederim içime bir korku düşer. Saat başı seralara giderim. Sobalara odun atarım. Sebzeleri don vurmasın diye sabah kadar beklerim. Hiç uyumam" diye konuştu.
'ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ'
Üretici Tuncay Sarıkayalı, "Sabah odun hazırlıklarımıza başladık. Akşam 21.00 gibi de yakmaya başladık. Hiç uyumadan nasip olursa buradayız. Sebzelerimizi don almasın diye çocuk gibi bakıyoruz. Saat başı sobaları kontrol ediyoruz. Kontrol etmezsek sebzelerimizi don alır" dedi.     
'BUGÜN YİNE NÖBETTEYİZ'
İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde don nöbeti tutan çiftçileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de tarımın dünyanın en zor işi olduğunu belirtti. Başkan Kökce, şöyle dedi:
"Bugün yine nöbetteyiz. Tarım işi dünyanın en zor işi. Biz de sofralarımızı boş bırakmamak için gece gündüz demeden çiftçiler olarak üretmeye devam ediyoruz. Sabahtan akşama kadar odun hazırlıyoruz. Sabaha kadar da sobalarda odun yakmak zorundayız. Yakmazsak bu sebzeler üşür. Bu sebzeler bizim evlatlarımız gibi. Nasıl evlerimizdeki sobalarımızı, klimalarımızı, kombilerimizi yakıyorsak, bu üretimi yapmak için de kış döneminde bu işi yapmak zorundayız. Hakikaten çiftçilik zor bir iş. Şu anda sobanın önünde ısındık. Dışarıya hemen sıfırın altında 2 veya 3 derece gibi soğuğa çıkacağız. Burada da vücut ciddi bir deformasyona uğrayacak. Netice itibarı ile zor iş. Yağmuru var. Fırtınası var. Seli var. Hortumu var. Bu yüzden üretici kardeşlerime kolay gelsin diyorum. Tüketici kardeşlerime de afiyet olsun diyorum. Gerçekten çiftçinin değerinin düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI
2021-02-18 09:38:49

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