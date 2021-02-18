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Oruç Reis, Demre'den ayrıldı

DHA

Oruç Reis, Demre'den ayrıldı


Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)DOĞU Akdeniz'de araştırmalarını sürdürürken olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'nın Demre ilçesine demirleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve beraberindeki 2 römorkör, demir alıp bölgeden ayrıldı.
Sismik araştırma gemisi Oruç Reis, 23 Aralık 2020 tarihinde yapılan bakımların ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yaptı. Çalışmalarını sürdüren Oruç Reis kötü hava koşulları nedeniyle 16 Şubat Salı günü sabah saatlerinde Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarına gelerek demir attı. Oruç Reis ile beraber kendisine eşlik eden 'Ataman' ve 'Cengizhan' adlı iki römorkör de Çayağzı Limanı'na yanaştı. Akdeniz'de yaşanan şiddetli fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle Demre'ye geldiği öğrenilen Oruç Reis ve beraberindeki römorkörler 2 günlük bekleyişin ardından bugün sabah saatlerinde bölgeden ayrıldı. Oruç Reis bölgeden ayrılmadan önce Toros Dağları'na yağan karla birlikte oluşturduğu güzellik ise hayran bıraktı. Birçok kişi uzaktan da olsa Oruç Reis ve iki römorkörü uzaktan izleyip, fotoğraf ve videolarını çekmenin mutluluğunu yaşadı.
DÜNYADAKİ TAM DONANIMLI ARAŞTIRMA GEMİLERİNDEN BİRİ
87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki Oruç Reis sismik araştırma gemisi, brüt 4575 grostonluk ağırlığa sahip. 12 kilometre çapında 2B sismik araştırma, 4x4 kilometre çapında 3B sismik araştırma yapabilen Oruç Reis araştırma gemisi, modern sevk ve araştırma sistemleriyle birlikte, jeofizik sistemler kullanıyor. Deniz tabanını ayrıntılı bir biçimde haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracı (ROV) da mevcut olan Oruç Reis'te alınan verileri inceleyen laboratuvarlar da mevcut. Dünyadaki tam donanımlı araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te ayrıca uluslararası standartlara uygun helikopter pisti de bulunmakta.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2021-02-18 10:30:43

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