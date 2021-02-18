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Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kaan Bozkurt Kaçar, Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi Çiftin bir hafta önce magazin dergisine röportaj verdikleri ortaya çıktı Çiftin fotoğraflarının kapak olduğu dergide röportaj ise 'Bilim ve Aşk bir arada' ismiyle çıktı Gamze Kaçar Bozkurt, röportajda eşinden, "Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" sözleriyle bahsetti

İHA

Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kaan Bozkurt Kaçar, Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi Çiftin bir hafta önce magazin dergisine röportaj verdikleri ortaya çıktı Çiftin fotoğraflarının kapak olduğu dergide röportaj ise 'Bilim ve Aşk bir arada' ismiyle çıktı Gamze Kaçar Bozkurt, röportajda eşinden, "Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" sözleriyle bahsetti

Antalya’da dün doktor eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un bir dergiye verdiği röportajda, eşiyle 5 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıklarını belirterek,“ Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi” cümleleri yer aldı.
Antalya'da doktor Yusuf Onur Bozkurt, tartıştığı eşi diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'u tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Doktor ve diyetisyen çiftin bir hafta önce bir magazin dergisine röportaj verdiği ortaya çıktı. Derginin röportaj başlığında ise "Bilim ve Aşk bir arada" yazması dikkatlerden kaçmadı.
Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda kreşten eve gelen küçük kıza kapıyı açan olmadı. Küçük kız karşı dairedeki anneannesinin yanına geçti. Anneanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla girdiği evde damadı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr.Dr. Kaan Bozkurt Kaçar(58) ve Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u(38) kanlar içinde yerde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'un, aralarında yaş farkı olduğu ve bu nedenle yaşanılan kıskançlıktan dolayı zaman zaman tartıştıkları ileri sürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un dün yine tartışları ve sonrasında geçirdiği cinnet sonucu önce eşini daha sonra aynı silahı kendine ateşleyerek yaşamına son verdiği belirtildi.
Sosyal medyada birbirinden renkli ve mutlu fotoğraf kareleri bulunan çiftin ardından ise kentteki bir magazin dergisine verdikleri röportaj ortaya çıktı.

"Sosyal medya üzerinden başlayan aşk"
Çiftin fotoğrafının kapak olduğu dergide röportajın isminin ise "Bilim ve Aşk bir arada" olduğu görüldü.
Dergini içeriğinde çiftin evlilikleri için bilimin ve aşkın harmanlandığı rüya gibi bir evlikleri olarak tanımlanması dikkat çekti.
Yusuf Onur Kaan Bozkurt tanışma hikayelerini dergide şöyle bahsetti: “ Sene 2016 aylardan haziran. Gamze hanımı sosyal medyadan ekledim. Tüp bebek uygulaması dikkatini çekmiş çünkü kız kardeşi 7 kez başarısız tüp bebek tedavisi olmuş. Bana mesaj yazdı, kardeşinin bulgularını yolladı. Böylece bir yıl kadar görüştük.”
"Birbirimizi tamamlıyoruz"
Yusuf Onur Kaan Bozkurt Gamze hanımla benzeyen yönünüz nedir sorusuna ise şu cevabı verdiği görüldü: “ Benzeyen yönlerimizin başında birbirimize olan düşkünlüğümüz ve meslek aşkımız geliyor. İkimiz de evciliz, baş başa kalmayı seven karakterlerdeyiz. Gezmek için bile sessiz sakin yerleri tercih ederiz. Kitap okumayı ve spor yapmayı çok seviyoruz. Aslında bunların dışında zıt kutuplarız. Sanırım birbirimizi mıknatıs etkisi gibi bulmamızın sebebi bu. Birbirimizi tamamlıyoruz”.
"Zekası ve merhameti etkiledi"
Eşinin silahından çıkan kurşunla hayata veda eden Gamze Kaçar Bozkur’t ise röportajda eşinden, “ Kaan Bey dünyanın en sevecen en babacan adamıdır. O gördüğüm en iyi baba, hayvan sevgisi ise bir başkadır. Benim ona olan aşkımın başlamasında, gelip ayağına yatan sokak kedilerinin ve köpeklerinin payı çok büyük. Bir insanın içindeki güzelliği bizlerden çok hayvanlarının görebildiğini biliyorum. Biz ne zaman dışarı çıksak bir çok kedi ve köpek peşinde dolaşır. Bunların dışında hep zekice espriler yapar hayran olurum. Ayrıca sporda da başarılı, tenis milli takım kaptanlığı geçmişi var. Ben akıllı bir kadınımdır beni Kaan Bey’in zekası be merhameti etkiledi diyebilirim. Ayrıca kendisine fiziksel ve zihinsel olarak iyi bakar” diye bahsetti.
Çiftin çalışmayı ve hastalarını çok sevdiklerini evde bile çalışmaya devam ettiklerini film izlerken, tavla oynarken,spor yaparken kahve içerken dinlendiklerini ve bu aktiviteleri sevdikleri röportajlarına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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