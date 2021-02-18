Kupada derbi heyecanı

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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nı 3 kez müzesine götüren Muratpaşa Belediyespor, 4’üncü kupa yolculuğunda, çeyrek finalde Konyaaltı Belediyespor’la karşılaşacak. Çeyrek finalde ilk maç 31 Mart’ta, rövanş ise 7 Nisan’da oynanacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları, Ankara’da, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Konferans Salonu’nda çekildi. Muratpaşa Belediyespor, kuraya 2’nci torbadan katıldı. THF Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Paşanın Melekleri, Konyaaltı Belediyesi’yle eşleşti. Türkiye Kupası’nı 2012, 2014 ve 2019 sezonlarında müzesine götüren Muratpaşa, yeni kupa yolculuğunda ilk maç için 31 Mart’ta Konyaaltı Belediyesi’nin maçlarını oynadığını Antalya Spor Salonu’nda sahaya çıkacak. Karşılaşmanın rövanşında ise iki takım, 7 Nisan’da Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası’nda 20192020 sezonunda covid19 sebebiyle şampiyon belirlenmemişti.

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