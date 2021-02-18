Öldürülen ablası için kardeşin 'annem annem' feryadı Doktor kocası tarafından öldürülen diyetisyen kadının cenazesi gözyaşları içinde morgdan alındı Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar gözyaşlarına boğuldu Diyetisyenin estetisyen kızkardeşi Gözde Demirkaynatan gözyaşları içinde, "Yaşarken öldüm, o benim annemdi" dedi

Antalya’da dün doktor eşinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Gözyaşlarının sel olduğu morg önünde diyetisyenin kız kardeşi Gözde Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm o benim annemdi" dedi.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’nde dün akşam meydana gelen olayda kreşten eve gelen küçük kıza kapıyı açan olmadı. Küçük kız karşı dairedeki anneannesinin yanına geçti. Anneanne Nurdan Kaçar, yedek anahtarla girdiği evde damadı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt (58) ve Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u (38) kanlar içinde yerde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından çiftin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morgda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesi baba Harun Kaçar ve anne Nurdar Kaçar ile yakınları tarafından morgdan alındı. Anne Nurdan Kaçar ve diyetisyenin estetisyen kız kardeşi Gözde Sema Demirkaynatan güçlükle ayakta durabildi.



"Yaşarken öldüm"

Yakınları tarafından sakinleştirilen Gözde, 'annem annem' diye ağladı. Gözde Sema Demirkaynatan, "Yaşarken öldüm. O benim annemdi. Annem, annem, annem” diye ağladı. Gözde Sema Demirkaynatan’ın kayın validesi Nevcihan Demirkaynatan ise, “Katledildi, buradan devletimize sesleniyorum. Artık kadın cinayetlerine artık dur desinler. Bu işe bir son versinler” diye konuştu.

Gamze Kaçar Bozkurt’un cenazesinin Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi.



Olay

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, iddiaya göre dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.

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