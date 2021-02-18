Antalya'da üretici don nöbetinde (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da üretici don nöbetinde (2)

DHA

Antalya'da üretici don nöbetinde (2)


GAZİPAŞA'DA SERALARDAKİ SOBALAR ATEŞLENDİ
Toplam 32 bin 700 dekar örtü altı alanda salatalık, patlıcan, biber, domates ve fasulye gibi 350 bin ton sebzenin üretildiği Gazipaşa'da dün 9 yıl aradan sonra yağan kar, yerini soğuk ve kuru havaya bıraktı. Sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle birlikte ilçede örtü altı üretim yapan çiftçiler zirai don nöbetine başladı. Üreticiler seralarında önlemlerini alarak, soba ve yakacak temini yapıp ürünlerinin dondan etkilenmemesi için gece boyu nöbet tuttu. Üreticiler, gece boyunca derece kontrolü yapıp, sabahın ilk ışıklarına kadar seraların içinde bekledi. Dışarıda hava sıcaklığının 2 dereceye düşmesiyle seranın içindeki havayı bitki gelişimini etkilemeyecek 4-6 derece seviyesinde tutmak için yoğun çaba sarf eden üreticiler, sobaları ateşledi.
40 dekar muz serasında don nöbeti tutan Cihan Özdemir, "Bu gece don olacağı için belli saatlerde seramızı takip ediyoruz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Don saati belli olmuyor. Don başlayınca kuyu suyu fiskiyeleyerek sera içerisinde ısıyı dengede tutacağız" dedi.
Seralarda don nöbeti tutan üreticileri ziyaret eden Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, soba ateşlemesine yardım etti. Üreticilere 'kolay gelsin' dileklerinde bulunan Başkan Yılmaz, "Gazipaşa'mızda bir kar yağışı oldu. Soğuk bir gün yaşıyoruz. Şu anda gece saat 01.00 ve çiftçilerimiz hazır bekliyor. Buzlanma olayı olabilir endişesiyle. Seraların başında bekliyorlar hazırlıklı bir şekilde. Sebze serası olanlar soba yakıyor. Muz serası olanlar sulandırma yapıyorlar. Biz de çiftçilerimize kolay gelsin demek amacıyla dolaşıyoruz. Bir ihtiyaçlarının olup olmadığına bakıyoruz. Umarım kötü bir hava olmaz. Şu anda dışarıda derece artı 3 civarında sıcaklık" diye konuştu.
Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2021-02-18 13:57:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler üniformalı meslek tanıtımı
YEREL HABERLER Öğrenciler üniformalı meslek tanıtımı
Antalya´nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş (2)
YEREL HABERLER Antalya´nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları ...
'Sazlık alan, hayvan otlatmak ve avcılık için yakıldı' iddiası
YEREL HABERLER 'Sazlık alan, hayvan otlatmak ve avcılık için ...
Esen ile Böcek bir araya geldi
YEREL HABERLER Esen ile Böcek bir araya geldi
Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 86. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 86. yıl dönümü törenle ...
Öldürülen ablası için kardeşin 'annem annem' feryadı Doktor kocası tarafından öldürülen diyetisyen kadının cenazesi gözyaşları içinde morgdan alındı Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar gözyaşlarına boğuldu Diyetisyenin estetisyen kızkardeşi Gözde Demirkaynatan gözyaşları içinde, "Yaşarken öldüm, o benim annemdi" dedi
YEREL HABERLER Öldürülen ablası için kardeşin 'annem annem' ...
Antalya´nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş
YEREL HABERLER Antalya´nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları ...
Afganistanlı baba-kızın üniversitesi başarısı
YEREL HABERLER Afganistanlı baba-kızın üniversitesi başarısı
" Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de sizden” projesi devam ediyor
YEREL HABERLER " Çocuklarımızı gülümsetmek için bir hediye de ...
Komşusu, üniversiteli Fatma´nın köpeğini vurdu, 'Aynısını sana da yaparım' diye tehdit etti
YEREL HABERLER Komşusu, üniversiteli Fatma´nın köpeğini vurdu, ...
Muratpaşa'ya ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı’ ünvanı
YEREL HABERLER Muratpaşa'ya ‘Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı’ ...
Çıplaklı Mahallesi’ne parke yol
YEREL HABERLER Çıplaklı Mahallesi’ne parke yol
NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek
YEREL HABERLER NASA'dan Salda paylaşımı: Mars'a dair fikir verecek
Tavan arasında çürümüş halde bulunan cesedin sırrı araştırılıyor
YEREL HABERLER Tavan arasında çürümüş halde bulunan cesedin sırrı ...
Vali Yazıcı, Antalya OSB'nin AR-GE merkezlerini inceledi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Antalya OSB'nin AR-GE merkezlerini ...
28 Şubat mağduru kadın 20 yıl sonra üniversiteye döndü Başörtüsüyle okuyabilmek için vatandaşlık değiştirmeyi bile düşündü
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru kadın 20 yıl sonra üniversiteye ...
Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki topladı
YEREL HABERLER Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler ...
Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi Soğuk hava sahile kadar indi, üretici serada soba başında sabahladı
YEREL HABERLER Antalya'da üretici geceyi seralarda geçirdi Soğuk ...
Kadın çiftçilerin zirai don nöbeti Akşama kadar serada ürün toplayan kadınlar gece de soba yakıp don nöbeti tuttu
YEREL HABERLER Kadın çiftçilerin zirai don nöbeti Akşama kadar ...
Kupada derbi heyecanı
YEREL HABERLER Kupada derbi heyecanı
Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kaan Bozkurt Kaçar, Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi Çiftin bir hafta önce magazin dergisine röportaj verdikleri ortaya çıktı Çiftin fotoğraflarının kapak olduğu dergide röportaj ise 'Bilim ve Aşk bir arada' ismiyle çıktı Gamze Kaçar Bozkurt, röportajda eşinden, "Ben akıllı bir kadınımdır, beni Kaan beyin zekası ve merhameti etkiledi" sözleriyle bahsetti
YEREL HABERLER Doktor eşinin öldürdüğü diyetisyen: "Beni Kaan beyin ...
Oruç Reis, Demre'den ayrıldı
YEREL HABERLER Oruç Reis, Demre'den ayrıldı
Elinde tüfekle köpeği kovalarken yakalandı, köpek sahibine etmediği hakaret kalmadı Tavuklara saldırdığı gerekçesiyle köpeği taş ve sopayla yaraladılar Elinde tüfekle bekleyen ev sahibinin köpek sahibine hakaretleri, tehdit etmesi, bahçeden kovması ve eşinin tavuklara saldırdığı için köpeği taşladıklarını söyledikleri anlar görüntülere yansıdı Köpeği tedavi ettiren sahibi, komşuları hakkında suç duyurusunda bulundu Komşuları ise, çok sayıda köpek olduğunu ve sürekli tehlike altında olduklarını belirtti
YEREL HABERLER Elinde tüfekle köpeği kovalarken yakalandı, köpek ...
Antalya'da üretici don nöbetinde
YEREL HABERLER Antalya'da üretici don nöbetinde