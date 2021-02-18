Alanya'da 4 motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli yakalandı Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda park halinde bırakılan 4 motosikleti çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alanya'nın farklı mahallelerinde park halinde olan 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.A. (21), Ş.G. (18) ve S.T. (16) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalıntı motosikletleri Fığla Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. Daha sonra polis, şüphelilerden M.A. ve Ş.G.’yi çalıntı motosikletleri almaya geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli S.T. ise Manavgat ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Hırsızlık anı kamerada

Diğer yandan, şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin motosikletle geldiği apartman girişinden motosiklet alıp gittiği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.