40 metrelik uçuruma yuvarlanan tırın sürücüsü ölümden atlayarak kurtuldu Sürücü uçuruma yuvarlanan tırdan son anda kendini atarak yaralandı

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahalle sınırlarında üzerinde iş makinesi bulunan tırın uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Gündoğmuş istikametinden AntalyaKonya yolu istikametine seyir halindeki tırın, rampada frenlerinin tutmaması sonucu uçuruma yuvarlandı bildirildi. Tırın frenlerinin tutmadığını gören araç sürücüsünün, bariyerlere çarptığı sırada kendisini araçtan dışarı attığı, yaralı vaziyette tırmanarak yola çıktığı öğrenildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Gündoğmuş ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Gündoğmuş'tan AntalyaKonya Karayolu istikametine seyir halindeki Mehmet Şensoy’un kullandığı 07 LAV 89 plakalı tır, Güneycik mahallesi sınırlarında karayoluna 1 kilometre mesafede rampadan aşağı inerken çelik bariyerleri parçalayıp uçuruma yuvarlandı.

Tırın çekicisi yaklaşık 40 metre, tırın kupası ve üzerindeki iş makinesi yaklaşık 100 metre aşağıda asılı kalırken dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Diğer taraftan tır sürücüsü Mehmet Şensoy’un aracın frenlerinin tutmaması üzerine çelik bariyerlere çarptığı sırada kapıyı açarak kendisini dışarı attığı, ayağında ve vücudunun bir çok yerinde kırıklar oluşan Mehmet Şensoy’un sürünerek yola çıktığı bildirildi. Mehmet Şensoy, 112 sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.