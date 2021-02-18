Serik Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 4-0

13 şehidin katili işte o alçak!

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Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Hamit Basık, Necmi Demir, Bekir Özçelik

SERİK BELEDİYESPOR: İbrahim Demir, Atakan Cangöz, Mahsun Çapkan (Dk.46 Kaan Mert Nasırcılar), Murat Gürbüzerol (Dk.86 Ahmet Atik), Sinan Kalaycı, Ahmet Bahçıvan, Yusuf Onur Arıkan, Murat Erdemir (Dk.86 Ergün Nazlı), Burak Albayrak, Emre Bekir, Mikail Başar (Dk.46 Erkan Şahin)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat Yılmaz, Arda Belen, Sezer Gündüz, Emre Eser, Serkan Sıkılmaz (Dk.39 Ali Kemal Yılmaz), Furkan Övün, Nazmican Başkara (Dk.58 Doğukan Sabih Toksöz) (Dk.81 Muhammet Emin Acar)), Ömer Faruk Yılmaz, Cihan Aydın, Ömer Çelik, Berk Kervankıran

GOLLER: Dk.6 Ahmet Bahçıvan, Dk.13 Murat Gürbüzerol, Dk.60 Yusuf Onur Arıkan, Dk.90+5 Ergün Nazlı (Serik Belediyespor)

KIRMIZI KART: Dk.44 Sinan Kalaycı (Serik Belediyespor)

SARI KART: Ahmet Atik (Serik Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Maçı Serik Belediyespor 4-0 kazandı.

6'ncı dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Ahmet Bahçıvan ceza sahası dışından vurduğu şutla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

13'üncü dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Murat Gürbüzerol ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya attığı şut ağlara gitti: 2-0.

44'üncü dakikada Serik Belediyespor'dan Sinan Kalaycı rakibine yaptığı hareket nedeniyle orta hakem tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Her iki takımın zaman zaman ataklarının bulunduğu ilk yarı Serik Belediyespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ncı dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Yusuf Onur Arıkan topu filelerle buluşturdu: 3-0.

90+5'inci dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında Ergün Nazlı'nın vuruşu ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmayı Serik Belediyespor 4-0 kazandı. Maçı Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da izledi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-18 15:27:02



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