Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kaş’ın Yeşilköy, Ova ve Kınık mahallelerinin kesiştiği Göl mevkii sazlık alanda çıkan yangında seraları zarar gören üreticilerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik ekipleri bölgede inceleme yapıyor.



Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy, Ova ve Çayköy mahallelerinin kesiştiği Göl mevkii sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve belediyeye ait su tankeri ile yangına müdahale edildi. Bölgenin bataklık olmasından dolayı güç şartlarda yangını söndürmeye çalışan ekipler, alevleri gölün kıyı kesiminde kontrol altına aldı. Alevler, göl kıyısındaki seralara zarar verdi.



“Sera naylonu desteği”

Antalya Büyükşehir Belediyesi de yangından etkilenen üreticilerin yaralarını sarmak üzere bölgeye ekiplerini sevk etti. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı teknik ekip hemen bölgeye giderek yangından etkilenen üreticileri ziyaret etti. Yangın alanında inceleme yapan ekipler, çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Durum tespiti yapan ekipler, sera alanlarında zarar gören üreticilerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere sera naylonu desteği verilecek.

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