Antalyalı doktor Covid-19’a yenik düştü

Antalya'da kendine ait sağlık merkezi bulunan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu, yakalandığı korona virüse yenik düştü.

Antalya’nın tanınmış doktorlarından özel bir hastanenin de eski Genel Müdürü olan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu yakalandığı Covid19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Kendine ait sağlık merkezinde tıbbi estetik ve ozon terapi üzerine hizmet veren Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu (50), yaklaşık 40 gün önce kliniğinde korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Keçecioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuğu olan Dr. Keçecioğlu kentte mesleğinin yanı sıra, tavla, motosiklet ve fotoğraf tutkunu olarak biliniyordu.

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