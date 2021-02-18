Çaldıkları motosikletleri almaya gelince yakalandılar (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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3'Ü DE TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 ayrı motosiklet hırsızlığına karışan ve çaldıkları motosikletleri bıraktıkları yerden almaya geldiklerinde yakalanan şüphelilerin sevk edildikleri adliyedeki işlemleri tamamlandı. M.A. ve Ş.G. ile suça sürüklenen çocuk S.T. (16), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-02-18 19:52:28



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