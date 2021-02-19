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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkonda kurulan panelle güneşten elektrik enerjisi

DHA

Balkonda kurulan panelle güneşten elektrik enerjisi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güneş enerjisi panel üretimi yapan bir firma, evlerin balkonuna monte edilebilen güneş panelleriyle elektrik enerjisi üretimi için proje başlattı. Konyaaltı'nda oturan Alman Christine Klar, balkonuna kurdurduğu 4 panelle evinin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren ve Türkiye'deki en büyük 500 firma arasında yer alan CW Enerji, dünya ekonomisini olumsuz etkileyen pandemiye rağmen 165 milyon TL'lik yatırımla, 42 bin metrekare alanda kurduğu yeni güneş enerjisi panelleri fabrikasında evlerin balkonları ve otoparkları için de bir proje geliştirdi.
BALKONLAR ELEKTRİK ÜRETİYOR
Bir evin balkonuna monte edilebilen güneş panelleriyle evin elektrik ihtiyacına göre en az yüzde 40-50'lik kısmı üretilebiliyor. Tek araçlık garaj üzerine kurulu panellerle ise bir evin tüm elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Geliştirilen proje ile Antalya dışında Türkiye'nin birçok ili ve hatta yurtdışında birçok evin balkonu, otopark ve garajı ile çatılara güneş enerji sistemleri kuruluyor.
165 MİLYONLUK LİRALIK YENİ FABRİKA
Projeler hakkında bilgi veren firmanın yönetim kurulu başkanı Tarık Sarvan, güneş panelleri sektörüyle 1999'da Almanya'da tanıştığını belirterek, 2007'de Münih'te panel üretimine başladığını ve 2010'da Münih'teki fabrikasını söküp, Antalya'ya taşıdığını söyledi. O yıldan itibaren yatırımını büyüttüğünü aktaran Sarvan, 2017'de Antalya OSB'de satın aldığı 42 bin metrekarelik yeni fabrikanın 165 milyon TL'lik yatırımla tamamlandığını açıkladı.
GÜNLÜK 6-7 BİN PANEL KAPASİTESİ
Yeni fabrikada 20'si ArGe merkezindeki mühendislerden oluşan 700 çalışanla günlük yaklaşık 3-4 bin adet panel ürettiklerini belirten Sarvan, "Maksimum kapasite çalıştığımızda 6-7 bin panel üretebiliriz. Bu da yaklaşık 1 gigavat gibi bir kapasiteye tekabül ediyor. Avrupa'nın en büyük panel üretim tesisiyiz. Büyük santrallerin dışında küçük, bu işe meraklı olan insanlar için de özel projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.
YÖNETMELİĞE GEREK KALMIYOR
Balkonlar için geliştirilen proje hakkında bilgi veren Sarvan, "Çatılara ve arazilere kuruyoruz ama çatısı olmayan apartmanda yaşayanlar da bu işi hep merak ediyor. Onlar da nasıl kurabilir diye düşündük, balkonlarına geliştirdiğimiz teknolojide panel kenarlarına kanca atarak ve balkonda taktığımız mini invertörle hiçbir yönetmeliğe gerek kalmaksızın balkonda en yakın prize takarak güneş panelinden elektrik enerjisi üretebiliyorlar" diye konuştu.
KURULUMU ÇOK KOLAY
Balkonun büyüklüğü ve evin kullandığı elektrik ihtiyacına göre projenin hazırlandığını anlatan Sarvan, sistemin kurulumunun ise bir televizyon kurulumu kadar kolay olduğunu kaydetti. Panel, invertör gibi her şeyin hazır gittiğini belirten Sarvan, "Sadece panellerini balkona takıyorlar, ondan sonra balkona en yakındaki prize monte edip evde de tasarruf etmiş oluyorlar. Yatırdıkları rakamı yaklaşık 77.5 yılda geri alıyorlar, aynı zamanda hobilerini de gidermiş oluyorlar" dedi.
İNSAN HAYATINA DOKUNAN PROJELER
Bunun gibi insan hayatına dokunan birçok proje geliştirdiklerini söyleyen Sarvan, "Tabi ki büyük santraller yanında bu tür küçük iş yapan elektrikçilerimiz ve vatandaşlarımızı da düşündük. Örneğin 10 metrekarelik balkonda yaklaşık 5 panel ihtiyacımız olacak. 5 panelde 1.5 kilovat gibi yani evin yüzde 40-50'ye yakın elektrik ihtiyacını karşılayacağını hesaplıyoruz. Her evin kendi ihtiyacına göre balkonda güneye bakan cephelerde yapmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Burada zaten güneşin ışığını kullanıyoruz, sıcaklığını değil. Işıktan elde ettiğimiz enerjiyi mini invertörle elektrik enerjisine çevirip vatandaşlarımıza kullandırıyoruz" ifadelerini kullandı.
MÜTEAHHİTLERE ÇAĞRI
Bu projelerde müteahhitlere çok önemli görev düştüğüne işaret eden Sarvan, "Örneğin fabrika binamız da çok akıllı bir bina ve dış cephe güneş panellerinden oluşuyor. Yeni ev, bina gibi tüm yapılarda çatılar, dış cephe, balkonlar, evlerin önündeki otoparklar için panellerimiz var. Geliştirmeye de devam ediyoruz. Müteahhit ve inşaat firmalarımız da projelerini yapmadan önce bizlerle bir araya gelirse hep beraber günümüzün yeni nesil binaları, evleri, şehirlerini inşallah beraber tasarlarız" diye konuştu.
ALMAN KADIN BALKONUNA YAPTIRDI
Balkonda kurulan güneş enerji paneliyle elektrik üretimine geçen ilk isimlerden biri Konyaaltı'nda ikamet eden Alman Christine Klar oldu. Balkonuna dört panellik sistem kurduran Klar, kullandığı elektriğin yarısını balkondaki panellerden karşılıyor. Türkiye'ye 1988'de geldiğini ve her zaman bu konunun aklında bir fikir olarak bulunduğunu anlatan Klar, "Türkiye'de doğal kaynaktan elektrik üretimi için çok büyük potansiyel var. O zamanlar imkanım yoktu ama şimdi çevre açısından da balkonuma kurdurdum" dedi.
KULLANIMIN YÜZDE 50'SİNİ KARŞILIYOR
Klar'ın balkonuna sistemi kuran firmanın bayisi Halil Şevik, birçok ev ve villanın balkon ve çatısı gibi alanlara bu sistemi uyguladıklarını kaydetti. Şevik, "Bu balkonda fazla güneş almamasına ve hava kapalı olduğu günler olmasına rağmen örneğin şu anda kullandığı 116 vat elektriğin 44 vatını panellerden alıyor. Güneşli günlerde ise evin tüketiminin rahatlıkla yüzde 50'sini buradan karşılamış olacağız. Maliyetleri ise invertör ve panel seçimine göre 2 bin Euro´ya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-02-19 07:46:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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