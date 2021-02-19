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Deniz dibi temizliği yaparken, nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu görüntüledi

DHA

Deniz dibi temizliği yaparken, nesli tehlike altındaki Akdeniz fokunu görüntüledi


Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da dalgıç Emir Coşar (32), falezler bölgesinde dalış yaparak balıkçıların bıraktığı misinaları temizlerken nesli tükenme tehlikesinde olan Akdeniz fokuyla karşılaştı. O anları su altı kamerasıyla kaydeden Coşar, "Yüzerken ilk defa Akdeniz fokuyla karşılaştım. Daha önceden suyun yüzeyinde görüyordum. Çok mutlu oldum" dedi.
Antalya'da yaşayan cankurtaran Emir Coşar, 3 yıldır dalgıçlık yapıyor. Kentin çeşitli yerlerinde dalış yapıp balıkçıların denize bıraktığı misinaları temizleyen Coşar, geçen günlerde dalış yaptığı sırada nesli tükenmekte olan Akdeniz fokuyla karşılaştı. İlk defa denizde Akdeniz fokuyla karşılaştığını ve çok mutlu olduğunu belirten Emir Coşar, o anları su altı kamerasıyla anbean kaydetti.
'İLK DEFA AKDENİZ FOKUYLA KARŞILAŞTIM'
Akdeniz fokuyla karşılaşmanın güzelliğini yaşadığını aktaran Coşar, "Her dalışımda görüntü çekiyorum. Dalış yaptığım yerin tam noktasını söylemek istemiyorum çünkü herkes gidip bakmak isteyebilir. İstemeyerek de olsa hayvana zarar verebilirler. Yüzerken ilk defa Akdeniz fokuyla karşılaştım. Daha önceden su yüzeyinde görüyordum. Çok mutlu oldum. İnsanların bu tür canlılara zarar vermemesinden yanayım" dedi.
BALIK SÜRÜSÜNÜN ARKASINDAN GELEN SÜRPRİZ
Akdeniz fokunun sosyal bir hayvan olmadığını belirten Emir Coşar, "Dalış yaptığım sırada balık sürüsünün kaçtığını gördüm. Onun arkasını bulursam büyük bir balık göreceğimi düşünerek hızlandım. Akdeniz fokunu gördüğümde biraz tedirgin oldum. O da tedirgin oldu. 1,5 dakikalık çekimi yaptım ve fotoğraflarını çektim, sonra ayrıldım" diye konuştu.
'GÜZELLİKLE KARŞILAŞTIM'
Emir Coşar, dalış yaptığında daha çok balıkçıların bıraktığı kirliliği gördüğünü belirterek, "Aslan balığı, balon balığıyla karşılaşıyorum. Küresel ısınmadan dolayı balık türlerinde farklılaşma var. Bölgede balıkçıların bıraktığı misinaları, yalancı balıkları topluyorum. Falezler kayalık bir bölge olduğu için misinalar çok çabuk takılıyor. Onları topluyorum. Aslında o gün misinaları toplamak için suya girmiştim. O bölgeyi temizlerken bu güzellikle karşılaştım" dedi.
'DENİZ SUYUNUN TEMİZ OLDUĞUNUN GÖSTERGESİ'
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz foklarının Akdeniz'e özgü canlı olduğunu anlattı. Nesli tükenen canlılar arasında yer aldığını beliren Prof. Dr. Gökoğlu, Akdeniz fokunun dünyadaki sayısının 500 ile 700 arasında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Bunun 4'te 3'lük kısmı Türkiye'de ve Yunanistan kıyılarında. Akdeniz fokları insanların olmadığı yerlerde bulunur. Hatta bulunduğu yerler deniz suyunun temiz olduğunun göstergesidir. Mağaralarda, kaya aralarında yavru bırakır. Bizim bölgemizde yavrulama dönemi ekim, kasım aylarındadır. Bölgemizde birkaç noktada Akdeniz foku bulunuyor" diye konuştu.
'AKDENİZ FOKLARI BİYOLOJİK ZENGİNLİĞİMİZ'
Akdeniz foklarının çok akıllı canlılar olduğunu aktaran Prof. Dr. Gökoğlu, "Zeki canlılardır. Balıkçıların avlarını takip eder. Genellikle balıkçıların ağlarından balık çaldığı için balıkçılar tarafından zarar veriliyor. Aslında biz onların yaşam alanlarına müdahale ediyoruz. Deniz onların yaşam alanı biz karasal yaşamdayız. Biz denizden onların balıklarını alıyoruz. Dolayısıyla onlar da bizim yakaladığımız balıkları alıyor. Balıkçılarımız kızmasın, öldürmesin çünkü Akdeniz fokları bizim biyolojik zenginliğimiz" dedi.
'RAHATSIZLIK VERMEDEN O BÖLGEDEN UZAKLAŞIN'
Akdeniz foklarının yılda bir ya da iki yılda bir yavruladığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, çok yavru veren bir canlı olmadıklarını bu nedenle neslinin giderek azaldığını belirtti. Denizdeyken Akdeniz fokuyla karşılaşıldığında derhal oradan uzaklaşılması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Gökoğlu, "Mutlaka orada yavru vardır ya da beslenme, yaşam alanıdır. Rahatsızlık vermeden hemen o bölgeden uzaklaşmak gerekiyor. Özellikle falezlerdeki mağara içlerinde görüyoruz. Anne zaten üreme döneminde yavrunun bulunduğu mağaranın çevresinde olur. Foklar çok gezgin canlılardır. Antalya'daki foku Alanya'da görebilirsiniz. Yavrunun olduğu dönemde çevresinden ayrılmaz hem gözler hem de ona besin taşır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2021-02-19 07:47:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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