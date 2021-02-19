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Yüz yüze eğitimde bağışıklık için propolis önerisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak: " Düzenli propolis tüketimi vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini artırır"

İHA

Yüz yüze eğitimde bağışıklık için propolis önerisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak: " Düzenli propolis tüketimi vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini artırır"

Yüz yüze eğitim öncesi uzmanlar, çocukları enfeksiyonlardan korumak için Anadolu Propolisi öneriyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, “Doğal bir arı ürünü olan propolis fenolikler, flavonoidler ve polifenoller açısından oldukça zengindir. Doğada bilinen en güçlü antioksidan ve bazı fenolik maddeler ise doğal olarak sadece propoliste bulunuyor" dedi.

“Propolis, çocukların bağışıklık sistemini destekliyor”
Anadolu propolisinin doğru bir şekilde özütlendiği taktirde, Kafeik asit fenetil ester (KAFE), kafeik asit, krisin, galanjin, resveratrol, apigenin, pinosembrin, kuarsetin ve epikateşin gibi fenolikleri yüksek oranda içerdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, Bu bileşenler sayesinde güçlü antioksidan, antibakteriyel, antifungal, antiviral, antienflamatuvar ve antikanserojen etkiler gösterdiğini söyledi. Düzenli propolis tüketiminin vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini artırdığını kaydeden Çakmak, " Pandemi döneminde bağışıklık sisteminin önemi anlaşıldı. Doğru beslenme ve yeterli uykunun yanı sıra, doğal olarak bağışıklığı desteleyen propolis gibi gıdalara hem yetişkin hem de çocuk beslenmesinde yer vermek artık kaçınılmaz. Yüz yüze eğitime başlayacak olan çocuklarımızın bağışıklığını başta propolis olmak üzere tamamen doğal arı ürünleri ile desteklemeyi ben özellikle tavsiye ediyorum. Çocuklarımızın günlük beslenme planına, iyi kalite sertifikalı ve doğru bir şekilde özütlenmiş ve en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir damladan, her gün 10 damla eklenebilir. Hastalık ve halsizlik durumlarında bu miktar 4 katına arttırılabilir. Propolis tamamen doğal bir arı ürünü olduğu için güvenle kullanıyor ve tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

“Destekleyici olarak propolis tavsiye ediyoruz”
Dr. Bekir Çakmak, 2006 yılında Amerika Ohio State Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel bir çalışmadan bahsetti. Dr.Çakmak, “Bu çalışmada propolisli bir karışımın çocuklarda üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı etkileri incelendi. Çalışmaya üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren 81 çocuk katılmıştır. Çalışmada, üst solunum yolu tedavisi gören bir grup çocuğa, tedavisine ek olarak günde 50 mg propolis verilmiş, aynı tedaviyi gören bir başka gruba verilmemiştir. Tedavisinin yanında destekleyici olarak propolis alan grubun çok daha çabuk yani kısa sürede iyileştiği ve propolisli karışım tüketen çocukların ateş, öksürük gibi semptomlarında, hastalık süresi ve hastalık gün sayısında azalma olduğu gözlemlenmiştir. Biz de çocuklarda hem tedaviyi hem de bağışıklığı destekleyici olarak propolis tavsiye ediyoruz” dedi.

“Hangi propolis tüketilmeli”
Gıda Yüksek Mühendisi, Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı ise Propolisin besleyici etkilerinin artık günümüzde bilindiğini ama piyasada çok fazla sahte propolis de bulunduğunu kaydetti. samancı, "Özellikle Çin propolisi ile üretilen ürünler ciddi risk arz ediyor. Zira bu ürünlerde hem propolis oranı yok denecek kadar az, hem de katkı ve dolgu maddeleri, boyar maddeler ile çoğaltılmış, içinde gerçekte ne olduğu belli olmayan ürünler. Bunlar içinde propolise ait etken maddeler bulunmadığı halde, propolis diye satılan ürünler. Tüketici propolis alırken çok dikkatli ve seçici olmalı. Etiketinde propolis yazan her ürüne güvenmemeli ve hepsinin aynı olmadığını bilmeli zira henüz ülkemizde bu ürünlerin kodeksi olmadığı için denetimi de yapılmıyor. Yani iş tüketiciye düşüyor. Diğer taraftan ülkemiz endemik bitki zenginliği ile propolis kaynakları açısından bir cennet. Dünya’nın diğer ülkelerinde üretilen propolisler gerçek bile olsa, Anadolu propolisinin kalitesine yetişemiyor” şeklinde konuştu.

“İnsan vücudundaki besleyici etkisi 3 kat daha kuvvetli”
Türkiye'deki endemik bitkilerden dolayı, Anadolu propolisinin diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengin polifenollere sahip olduğuna dikkat çeken Samancı, dolayısıyla insan vücudundaki besleyici etkisinin de 3 kat daha kuvvetli olduğunu hatırlattı. Propolisin ham halde sindirilemediği için mutlaka özütlenmesi gerektiğini hatırlatan Samancı, bu işlemin son derece önemli olduğunu, uzman gıda mühendisleri kontrolünde, laboratuvar koşullarında yapılması ve balmumunun tamamen ayrıştırılarak, propolisin fenolikleri flavanoidleri saf olarak elde edilmesi gerektiğini kaydetti. Samancı şöyle ded, " Doğru özütlenmiş saf Anadolu propolisinin her damlasında, yüksek oranda; Kafeik Asit Fenetil Ester (KAFE), Kafeik Asit, Kuarsetin, Galangin, Apigenin, Epikateşin, Pkumarik asit, Krisin ve Pinosembrin gibi 15 farklı fenolik madde bulunmalı. Doğru özütlenmiş Anadolu propolisi, Dünya'da fenolik zenginliği ve çeşitliliği açısından en değerli propolistir. Genellikle poplar (kavakgiller familyası) tipi olan, Anadolu Propolisi’nin rengi kahverengidir. Özütlendiğinde de rengi açık kahveden koyu kahveye kadar değişir. Suya karışır özellikte olan Anadolu Propolisi Özütü, suya damlatıldığında da suyun rengini sarı yapar. Ayrıca hiç şeker içermediği için tadı acımtıraktır. Kokusu kendine has ve keskindir. %30 oranında Saf Anadolu propolisi içeren bir özütün her ml.sinde en az 250 mg toplam antioksidan kapasite bulunur. Ayrıca fenolik profilinde mutlaka KAFE (Kafeik asit fenetil ester), Kafeik asit, Pinosembrin, Krisin, Galanjin, Apigenin, Resveratrol, Ferulik asit ve Kuarsetin de olmalı ve bunların toplamı her ml.sinde en az 50 mg seviyesinde bulunmalıdır”.

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