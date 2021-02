Turizm sektörü fuar öncesi Kaleiçi’nde buluşuyor Dünyanın önde gelen seyahat acenteleri Antalya’da buluşuyor

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kaleiçi Otelciler ve Esnaflar Derneği (AKOED), ‘last minute’ yani son dakika yılı olması beklenen 2021’de, turizm sezonu öncesi sektörün nabzının atacağı Lastminute Fair Marketing Fuarı’na, Kaleiçi temasıyla katılıyor. Fuara 12 binin üzerinde katılımcı beklenirken, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve AKOED Başkanı Hasan Yetkil’in katıldığı toplantıda fuarın yurtdışı katılımcılarının, fuardan bir gün önce, Kaleiçi’nde misafir edilmesi kararı alındı.



Milyonlarca insanın pandemi kısıtlamaları nedeniyle yılın önemli bölümü evinden çıkamadığı 2020’de 3.5 milyona yakın turist ağırlayan Türk turizminin başkenti Antalya, 20 ülkeden 2 bin 500 yurt dışı seyahat acentesi, 3 bin yurt dışı turizm temsilcisi ve 8 bin turizm profesyonelini ağırlaması beklenen Lastmunıte Fair Marketing Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Fuar, 2627 Nisan tarihlerinde Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.



"Kaleiçi tanıtımı”

Pandemi nedeniyle ‘son dakika’ satışlarının öne çıktığı bir yıl olmasını beklenen 2021’in bu önemli marketing fuarında, Muratpaşa Belediyesi ve AKOED, Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi’nin tanıtımını gerçekleştirecek. Dar sokaklarında yürüyüşlerin keşfetme duygusunu tetiklediği, farklı rotalarda Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlıya uzanan bir tarihin izinin sürüldüğü, kentin geleneksel mimariyle dünya mutfağının en sıra dışı örneklerinin bir araya geldiği Kaleiçi, 60 metrekarelik stantta sektör profesyonelleriyle buluşacak.



Fuar hazırlıkları devam ederken Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AKOED Başkanı Hasan Yetkil, GMCenter & GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Lastminute Fair Genel Koordinatörü İlker Kutlu Aktaş, Pi Travel Koordinatörü Kazım Yönden değerlendirme toplantısında bir araya geldi.Başkan Uysal, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bu yıl 1417 Ekim tarihlerinde 6’ncı Kaleiçi Old Town Festivali’ni düzenleyeceklerini hatırlatarak, “Kaleiçi’nin o muhteşem hikayesini dünyayla paylaşmak, dünya kültür mirasının bir parçası haline getirmek için yıllara yayılan bir çabanın içindeyiz” dedi. Bu çabadan geçen yıl dahi vazgeçmediklerini ve festivali online olarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Uysal, ancak pandeminin gündelik alışkanları, tercihleri ve hatta hayata dair bakış açılarını değiştirdiğinin de bir gerçek olduğunu belirtti.



“Güvenli turizm destinasyonu”

Buna karşın seyahat etme, yeni yerler görme, farklı kültürle tanışma isteğinin, dinlenme ve güç toplama ihtiyacının hep var olacağını dile getiren Ümit Uysal, bu dönemde bu isteklerin ve ihtiyaçların nasıl gerçekleştirileceğini ise pandeminin seyrinin belirleyeceğini söyledi. Antalya’nın pandeminin en zorlu döneminde önemli sayıda turisti ağırlamayı başardığının altını çizen Başkan Uysal, “Sektör profesyonelleri bu yılı tanımlarken son dakika satışlarının belirleyeceği olacağı üzerinde duruyor. Antalya’nın gücü tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Kitle turizminde tartışılmaz bir dünya markası olan Antalya, Kaleiçi gibi emsalsiz bir değerle rakip pazarlardan farklılaşıyor, bir tatilden çok daha fazlasını ziyaretçilerine sunuyor. Muratpaşa Belediyesi olarak Kaleiçi’nin tanıtımı, dünyaca bilinen ve güvenli bir turizm destinasyonu haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.



“Old town turizmi”

Lastminute Fair Marketing Fuarı’na Kaleiçi esnaf ve otelcilerinin kuruluşu AKOED’le birlikte katılıyor olmanın ayrıca önemli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, belediye olarak fuara Kaleiçi gibi tarihi kent merkezlerine sahip şehirlerin yöneticilerini de davet ettiklerini de sözlerine ekledi. Yapılan davetlere olumlu dönüşler almaya başladıklarını belirten Başkan Uysal, “Şehir yöneticileri fuardaki workshoplarda dünya old town turizmi hakkında bilgi ve deneyimlerini ziyaretçi ve katılımcılarla paylaşacaklar. Bu girişimimizle old town turizmine dikkat çekeceğiz” şeklinde konuştu.



“Turizmciler Kaleiçi’nde buluşacak”

Diğer yandan, AKOED Başkanı Yetkil de Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın önerisiyle fuardan bir gün önce, 25 Nisan Pazar günü yurt dışı fuar katılımcılarını Kaleiçi’nde ağırlayacaklarını söyledi. Bunun Kaleiçi’nin dünyaya tanıtımı için eşsiz bir fırsat olacağını belirten Yetkil, “Ayrıca, yine Muratpaşa Belediyemizin destekleriyle, fuar süresince, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi’nden her saat başı Kaleiçi’ne ücretsiz servis hizmeti sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

