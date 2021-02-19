ALKÜ’de genel anestezi altında ilk ameliyat gerçekleşti

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi arasında yapılan protokol çerçevesinde genel anestezi altında ilk ameliyat işlemi gerçekleştirildi. Başarılı geçen operasyon, Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapıldı.



“ALKÜ şehrimize değer katmaya devam ediyor”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın artık yaşadıkları şehirde daha fazla sağlık olanaklarına sahip olabilmeleri için elimizdeki tüm imkanları, gerçekleştirdiğimiz protokoller ile kullanmaya devam edeceğiz. ALKÜ bilim yuvası olmasının yanında, halkımıza sunduğu hizmetlerle de şehrimizin bir değeri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.



“Bu iş birlikleriyle başarılı birçok işler çıkaracağız”

Başarılı geçen operasyon ve gerçekleştirilen protokol hakkında düşüncelerini dile getiren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, “Çok mutluyuz. Fakültemiz eğitim ve araştırma görevlerinin dışında klinik tedavi hizmetleri de vermektedir. Rutin tedavilerimiz dışında, sedasyon ve genel anestezi altında da tedavi hizmetleri verir duruma gelmek bizim için gurur verici bir durumdur. Devletimizin kurumları arasında yapılan bu iş birlikleri ile yüz akı birçok iş çıkaracağımıza inanıyorum. Bu süreçte büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya ve operasyonda görev alan öğretim üyelerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Yenilikçi sağlık hizmetleri getiriyoruz”

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise “Hastalarımıza alanında uzman hekimleriyle güvenli ve huzurlu bir alanda kaliteli hizmet sunabilmek adına şehrimize yenilikçi sağlık hizmetlerini getiriyoruz. Üniversitemiz ile şehrimiz için güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Yaşamınıza değer katmak adına sizlerleyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.