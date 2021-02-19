Parkta çıkan yangının izleri siliniyor

Antalya’da önceki gün henüz bilinmeyen bir nedenle küçük çaplı bir yangının çıktığı Nasreddin Hoca Parkı’nda, Muratpaşa Belediyesi ekipleri temizlik ve yenileme çalışmaları başlattı.

Mevsimin en soğuk günlerini yaşayan Antalya’da, Demircikara Mahallesi’nde bulunan Nasreddin Hoca Parkı’nda önceki gün gece saatlerinde küçük çaplı bir yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlemeyen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken yani başında mezarlık bulunan parkta yangın büyümeden söndürüldü. Muratpaşa Belediyesi dün konuyla ilgili Demircikara Polis Merkezi’nde şikayetçi oldu. Yangın sonrası parkta yapılan incelemenin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve yenileme çalışmalarına vakit kaybetmeden başladı. Parkta spor aletlerinin bölümde çıkan yangında özel zemin kullanılamaz hale gelirken spor aletleri de zarar gördü. Ekipler, yanan zemini tamamen kaldırırken spor aletlerinin de yenilenmesi çalışmalarına başladı.

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