Manavgat'ta muz seralarında don nöbeti



Mithat ABAKANÖmer KARCA/MANAVGAT, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaklaşık 20 bin dekara ulaşan muz seralarında, soğuk hava nedeniyle ısıyı 5 derecenin altına düşürmemek için üretici nöbet tuttu.

Antalya'da gece saatlerinde sıcaklık 5 derecenin altına düştü. Manavgat ilçesinde son 5-6 yılda örtü altında yaklaşık 20 bin dekar alana muz eken üretici, seraların ısısını 5 derecenin altına düşürmemek için büyük çaba sarf etti. Üretici, seralarda kullanılan çeşitli iklimlendirme sistemleriyle hem muz bitkilerini hem de ürün verimini korumayı hedefliyor. Hava sıcaklığı 5 dereceye düştüğünde otomatik olarak harekete geçen iklimlendirme sistemlerinin yanı sıra, geleneksel yöntemlerle de seraların ısısı korunmaya çalışılıyor. Üretici, kullanılan iklimlendirme sistemleri arasında termosifon sistemiyle ısıtılan sıcak suyun buharının yanı sıra, dumanlama yöntemini de kullanıyor.

23 DÖNÜM SERA

Ortak muz serası kuran Mustafa Erol ve Duran Öz, soğuk gecelerde seradaki bitkileri korumak için geleneksel yöntemi kullandıklarını söyledi. Geçen yıl 20 dönüm alana sera kurarak muz ektiklerini anlatan Mustafa Erol, "Seramız 20 dönümü kapalı olmak üzere 23 dönüm alanda kurulu. Yaklaşık 2 milyon 200 bin liraya mal oldu. İlk ürünü 2 ay içinde almayı hedefliyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre 3 yıl içerisinde yatırım maliyetini alabileceğiz" dedi.

TERMOSİFON YÖNTEMİ

Seranın ortağı Duran Öz ise muz bitkisinin 5 derecenin altındaki sıcaklıklarda zarar gördüğünü söyleyerek, "Bizim ilçemiz normal şartlar altında sıcak bir ilçe. Senede 5-6 gün soğuk oluyor. Bu soğuk dönemde hem bitkiyi hem de ürünü korumamız gerekiyor" diye konuştu. Eskiden evlerde kullanılan termosifon benzeri sistemle seranın ısıtılmasını sağladıklarını anlatan Duran Öz, "Duyuyorum, bazı arkadaşlarımız iklimlendirme için 200, 300 bin lira harcıyor. Aslında o kadar büyük maliyete gerek yok. Bunu ben kendim yaptım. Çalışma mantığı eskiden evlerde kullandığımız termosifonla aynı. Bize maliyeti yok denecek kadar az. Kullandığımız kazanı kendimiz imal ettik. Kazanı yaktığımız zaman seranın içine 35 derecede sıcak su veriyoruz. Bu su buharlaşıyor ve yukarı çıkıyor. Soğuk havanın aşağı geçmesini engelliyor" dedi.

DUMANLAMA YÖNTEMİ

İki sene önce 36 dönüm kapalı alan üzerine kurdukları serada ürünleri korumak için dumanlama yöntemini kullandıklarını anlatan Mustafa Aydın ise, "Dumanlama yönteminde seranın içerisine benzinli bir motor yardımıyla, tamamen organik maddelerden duman basıyoruz. Bu duman yukarı yükselerek, soğuk havanın etkisini azaltıyor. Sıfır derecede her şey donar, muz bitkisi ise sıcaklık 5 derecenin altına düşünce büyük zarar görür. Dumanlama yöntemiyle serada ısıyı 5 derecenin altına düşürmüyoruz. Bir defa yaptığımız dumanlama, yaklaşık 7 saat etkisini sürdürüyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKANÖmer KARCA

2021-02-19 11:52:20



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