Amatör balıkçı, oltayla 173 santim boyunda orkinos yakaladı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde bir amatör balıkçı, oltayla 1 metre 73 santimetre boyunda, 85 kiloluk orkinos yakaladı.

Alanya Marina´dan sabah saatlerinde tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Hilmi Erkuş, 18 kilometre açıkta durup oltasını attı. Bir süre sonra oltasına orkinos balığı takıldı. Erkuş ve arkadaşları, balığı tekneye çıkarmak için yaklaşık 2 saatlik uğraş verdi. Güçlükle tekneye çıkarılan balığın, 1 metre 73 santimetre uzunluğunda ve 85 kilogram olduğu anlaşıldı. Erkuş, tuttuğu balığı av malzemeleri dükkanının önüne getirerek sergiledi. Vatandaşlar, balık ile bol bol fotoğraf çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2021-02-19 12:27:20



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