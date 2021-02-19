Büyükşehir’e YKS ücretleri başvurusu devam ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ücretinin karşılanmasıyla ilgili başvurular sürüyor.

Antalya’da yaşayan ve Büyükşehir Belediyesince sosyal yardımla desteklenmesi uygun görülen ailelerin üniversite sınavına girecek olan çocuklarının giriş ücretini karşılayacak başvurular, Manavgat’ta başladı.

Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Manavgat Hizmet Birimi’ne gelerek başvurusunu yapan üniversite adayı bir öğrenci, pandemi sürecinde kendisine yardımcı olan büyükşehir belediyesine teşekkür ederek, 2021 YKS ücretinin karşılanmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

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