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Dere'den Finike ve Kumluca turu AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

İHA

Dere'den Finike ve Kumluca turu AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Her zaman esnafımızın yanındayız"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike ve Kumluca’da Kaymakam ve Belediye Başkanlarını ziyaret ederek esnaf ve sanatkarların pandemi sürecindeki durumları hakkında değerlendirmelerde bulundu. İlçelerde bulunan Oda Başkanları, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile görüşmeler gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ilçelerde esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret etti, talep ve beklentilerini dinledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi, ilçelerde bulunan Oda ve Kooperatif Başkanlarıyla birlikte ziyaret etti. Kumluca ve Finike Belediye Başkanlarına, Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara verdikleri destekler için teşekkür eden AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ilçelerde bulunan esnaf odalarını da ziyaret ederek oda üyesi esnafların durumları hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

“Her zaman esnafımızın yanındayız”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz’u, Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ziya Aydemir, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Eren ile birlikte makamında ziyaret ederek ilçe esnaflarının Pandemi sürecindeki durumu hakkında görüşme gerçekleştirdi. Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarların zor bir dönemden geçtiklerini belirterek Pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılması amacıyla her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduklarını aktardı.

“Sanayi sitesine ek giriş köprüsü yapılacak”
Kumluca Kaymakamı ziyareti sonrasında AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nu, Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ziya Aydemir, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Eren ile birlikte makamında ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’na, Belediye kiracısı olup Pandemi sebebiyle işyerleri kapalı olan esnaflardan kira alınmaması, esnaf ve sanatkarlara yönelik dezenfekte çalışmaları, Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara verilen destekler, domates şeklinde taksi durakları projesi ve Sanayi Sitesine ek giriş köprüsü yapılması müjdesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu, Oda Başkanlarımızla uyum içerisinde çalışarak esnafımızın yanında oluyor. Bugün Kumluca Belediyemizi ikinci kez ziyaret ediyoruz. Malum Pandemi süreci devam ediyor, bu süreçte Kumluca Belediye Başkanımız Mustafa Köleoğlu da esnaf ve sanatkarlarımıza destek veriyor. Belediye kiracısı olup Pandemi sebebiyle işyerleri kapalı olan esnaflarımızdan kira almıyor. Yine, domates şeklinde taksi durakları projesi ve esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Bugün de, Sanayi Sitesine ek giriş köprüsü yapılması müjdesini bizlerle paylaştı” dedi.

“Esnafımızın sorunlarının çözümü için destek sözü verdik”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Oda Başkanlarıyla birlikte Kumluca esnafının sorunlarını görüştüklerini aktararak, “Bugün Antalya’dan önemli misafirimiz var. AESOB Başkanımız ve Oda Başkanlarımız bizleri ziyaret etti. Kumluca’daki esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarını ve bizlerden taleplerini konuştuk. Esnafımızın sorunlarının çözümü noktasında karşılıklı olarak destek sözlerimizi verdik” diye konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek Pandemi sürecinde Kumluca esnaf ve sanatkarlarının yaşamış oldukları sorunlar ve talepleri hakkında görüşme gerçekleştirdi.

“Finike’ye galericiler sitesi”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi, Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ziya Aydemir, Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Çalışkan, Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sıtkı Çobanoğlu, Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin İnce, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Çınar, Kumluca Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Bayram İğneli, Finike Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Cihangir Kolak, Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Ertuğ, Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Şaban Eren ile birlikte makamında ziyaret etti. AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’ye Belediye kiracısı olup Pandemi sebebiyle işyerleri kapalı olan esnaflardan kira alınmaması, açık olanlara yüzde 50 indirim uygulanması, Galericiler Sitesi müjdesi, Turunçova Kamyon garajının yapılması, Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara verilen destekler dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike Belediyesi’nin esnaf ve sanatkarlara verdiği desteklerin devam ettiğini aktararak, “Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi’yi, Pandeminin başladığı geçtiğimiz yıl içerisinde de ziyaret etmiştik. O dönemde de esnaflarımıza yönelik sağlanan destekler, verilen hizmetler için teşekkür etmiştik. Geçen zamana baktığımızda esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğiniz destek ve katkılar devam ediyor” şeklinde konuştu.

“Esnaf ve sanatkarlarımız için ne gerekiyorsa yapacağız”
AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, “Her zaman esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Esnaf ve sanatkarlarımız için ne yapılması gerekiyorsa imkanlar dahilinde yapacağız. İşyerleri kapalı olan esnaflarımızdan kira almıyoruz, açık olanlara ise yüzde 50 kira indirimi uyguluyoruz. Yine, dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de, Oda Başkanlarımızla istişarelerde bulunarak gerekli çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Oda ve Kooperatif Başkanları ile birlikte AESOB Finike Sicil İrtibat Bürosu ile esnaf ve sanatkarları işyerlerinde ziyaret etti, talep ve beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulunarak hayırlı kandiller diledi. Sonrasında, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Finike Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Ziya Aydemir, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Finike Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sıtkı Çobanoğlu, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Erbaş, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin İnce, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek Pandemi sürecinde Finike esnaf ve sanatkarlarının yaşamış oldukları sıkıntılar ve beklentileri hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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