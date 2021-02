Büyükşehir Belediyesi, Tüm Yerel-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzaladı Antalya Büyükşehi Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Çalışanlarımızın hakkını teri soğumadan vermeye çalışıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Tüm YerelSen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personeli kapsayan toplu iş sözleşmesinde sosyal denge tazminatının kanunun belirlediği yasal tavan tutarı üzerinden verilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Sözleşmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Çalışanlarımızın hakkını her zamana gözetiyor ve teri soğumadan hakkını vermeye gayret ediyoruz” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bin 193 memur ve 441 sözleşmeli personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi imza törenine Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Tamer Yiğitgüler, Tüm YerelSen Antalya Şube Başkanı Demet Kırkpınar ve yönetim kurulu üyeleri ile Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık katıldı.



“Çalışanımızın hakkını gözetiyoruz”

22 yıllık belediye başkanlığı süresince çalışanların haklarını her zaman gözettiğini vurgulayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da çalışanlarımızın teri soğumadan hakkını vermeye büyük önem veriyoruz. Karşılıklı anlaşma ile vardığımız Toplu İş Sözleşmesi’nin hem belediyemize hem de sendika üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



“Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile her zaman olumlu bir iletişim içerisinde olduklarını söyleyen Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Tamer Yiğitgüler de “Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan arkadaşlarımız sizin gibi bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Antalya’da üç günlük ziyaretlerim sonunda açık ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çok iyi bir tablo var. Bu toplu iş sözleşmesi ile üye arkadaşlarımızın elde edeceği hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



“Yasal tavandan ödeme yapılacak”

Konuşmaların ardından 1 Ocak 202131 Aralık 2021 arasında bir yıllık süreyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan bin 193 memur ve 441 sözleşmeli personele sosyal denge tazminatı kanunun belirlediği yasal tavan tutarı üzerinden verilecek. Yine toplu iş sözleşmesi kapsamında; engelli kamu görevlilerine 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde bir (1) gün idari izin verilmesi, sendika üyelerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlere ait sosyal tesislerden yüzde 20 indirimli yararlanması da imza altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.