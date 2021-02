Çavuşoğlu: Artık Türkiye oyunları kuran ülkedir

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Artık Türkiye olarak başkalarının kurduğu oyunları reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Artık Türkiye oyunları kuran ülkedir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz, ülkemizin ve milletimizin aleyhine kurulan tüm oyunları da bozuyoruz. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da, Türkiye gemileriyle, ordusuyla, milletiyle sahaya indiği zaman sadece oyunlar bozulmadı, dünya altüst oldu" dedi.

AK Parti Antalya Gençlik Kolları'nın 6'ncı Olağan Kongresi, Mimar Sinan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın videolu mesaj gönderdiği kongreye mevcut Başkan Ali Bayram Doğan tek aday olarak girdi. Kongreye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, Antalya milletvekilleri, Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda partili katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın videosunun yayınlanmasının ardından salonda "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atıldı. Salonda, 'Ustanın çırakları burada', 'Bizimkisi bir aşk hikayesi', 'Hedef 2023' gibi pankartlar yer aldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ, SADECE TÜRKİYE'DE DEĞİL DÜNYADA DA GENÇLERİN SESİ'

Kongrede konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte de vatanımız ve milletimize önemli katkılarımız olacak. Cumhurbaşkanımız, sadece Türkiye'de değil dünyada da gençlerin sesi oluyor. Cumhurbaşkanımız, sadece 'Dünya 5'ten büyüktür' dememiştir. Birleşmiş Milletler Gençlik Konseyi'nin kurulmasını teklif ederken sadece siz gençlerin değil, dünya gençliğinin de sesi olmuştur" dedi.

'SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK'

Türkiye'nin sorumluluğunun fazla olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bu dönem başkanlığımızda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gençlik konseyi kurulmuştur. 61 ülkede faaliyet gösteren yönetim kurulunun başında da gençlik teşkilatımızdan yetişmiş kardeşimiz görev yapmaktadır. Elbette teşkilatlarımıza sorumluluğumuz var. Antalya'mıza sorumluluğumuz var, bu şanlı bayrağın altında yaşayan 83 milyona karşı sorumluluğumuz var. Reisimiz, liderimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği gibi Türkiye, Türkiye'den büyüktür. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz da büyüktür" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN ALEYHİNE KURULAN TÜM OYUNLARI BOZUYORUZ'

Türkiye'nin sahaya indiği zaman oyunların bozulduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye, güçlü teşkilatlarımız ve Cumhurbaşkanımızın sayesinde çok farklı bir ülkedir. Artık Türkiye olarak başkalarının kurduğu oyunları reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Artık Türkiye oyunları kuran ülkedir. Bugün sadece oyun kurmuyoruz, ülkemizin ve milletimizin aleyhine kurulan tüm oyunları da bozuyoruz. Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da, Türkiye gemileriyle, ordusuyla, milletiyle sahaya indiği zaman sadece oyunlar bozulmadı, dünya altüst oldu. Artık Türkiye üstüne oyun kurulamayacağını herkes gördü. Bunu daha da iyi idrak edecekler. Artık herkes göz seviyesinde Türkiye'yle konuşuyor" dedi.

'DAHA GÜÇLÜ OLMAMIZ LAZIM'

Hedeflere ulaşmak için çok çalışmak gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bir ağabeyiniz, kardeşiniz olarak sizlerle bu yolu yürümekten onur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın yükünü almak için çok çalışıyoruz. Her zaman teşkilatımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın yanında olacağız. Milletvekillerimizle birlikte her zaman sizlere hizmet etmekten şeref duyduğumuz Antalya'mızın hizmetinde olacağız. Sizlerle birlikte daha yürüyecek yollarımız var. Bu yollarda yürümek için çok daha güçlü olmamız lazım. Son zamanlarda karşı karşıya kaldığımız saldırılarda gördük ki bugünkü gücümüzle çok şeyi bozduk, çok şeyi düzelttik, çok engeli aştık. Gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmamız lazım. Hedeflerimize Türkiye'yi ulaştıracak olan siz gençlersiniz" diye konuştu.

'HDP ALINIR DİYE KATLİAMI LANETLEYEMEDİLER'

Kongre konuşmacılarından Gençlik ve Spor eski Bakanı Suat Kılıç, "Antalya'ya adeta gençlik şuuru, Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik vizyonu damga vurmuş. Sizler Ak Gençlik olarak, önünde büyük rehberler olan gençlersiniz. Bizler Fatih'in, Yavuz'un, Süleyman'ın manevi mirasçılarıyız. Gara'daki operasyonda terör örgütü 13 kardeşimizi katletti. Muhalefetin bir bölümü katliamı PKK'nın yaptığına dair bir cümle kuramadı. İttifak yaptıkları HDP alınır, ittifak bozulur diye korktular. Elbet o ittifak yıkılacak. Katliamı lanetleyemeyenler milletin şamarını ensesinde hissedecek" dedi.

'6 AYDA 11 BİN 700 GENÇ ÜYE YAPTIK'

Kongrede konuşan Antalya Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan ise görev süreleri boyunca özveriyle çalıştıklarını söyledi. Doğan, "Biz Antalya'da 6 ayda 11 bin 700 genci üye yaptık. Tarihimizin bize yüklediği sorumluluğumuzun farkındayız. Birileri rahatsız olmaya devam etsin. Bu salondaki yaşlı, genç, kadın, erkek ayrımı yapmadan sizlerin başınız minareler kadar dik Antalya sokaklarında yürüyebilirsiniz. Çünkü siz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yürüyorsunuz. Bu davayı 2023'e, 2071'e taşıyacak olan bizleriz. Gençliğim Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının peşinde geçti" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, kongreye katılan ve konuşması sırasında sık sık slogan atan gençlerin yanına giderek fotoğraf çektirdi. Toplu fotoğrafın ardından yapılan seçimde, mevcut Başkan Ali Bayram Doğan tekrar başkanlığa seçildi.DHA-Politika Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

