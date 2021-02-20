Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında

DHA

Antalyaspor 3 eksikle Gaziantep deplasmanında


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'da zorlu maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, 3 oyuncunun sakatlık nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.
Süper Lig'de oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi alan Fraport TAV Antalyaspor, yarın saat 16.00'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. İki takım toplamda 11, Süper Lig'de ise 4'üncü kez birbirlerine rakip olacak.
ANTALYASPOR GALİBİYETLERDE ÜSTÜN
Antalyaspor ile Güneydoğu temsilcisi Gaziantep FK daha önce 10 kez karşılaştı. İki takım, 3 kez Spor Toto Süper Lig, 6 kez Spor Toto 1'inci Lig ve 1 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında birbirlerine rakip oldu. Fraport TAV Antalyaspor, oynanan 10 maç sonunda 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
SÜPER LİG'DEKİ 3 MAÇ BERABERE BİTTİ
İki takım Süper Lig'de ilk kez 2019-2020 sezonunda karşılaşırken, bu mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Aynı sezonun ikinci maçında da takımlar sahadan yine 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan ve 4 kırmızı kartın çıktığı mücadele de önceki maçlar gibi 1-1 sona erdi.
10 MAÇTA TOPLAM 9 KIRMIZI
Bugüne kadar Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan 10 maç sonunda hakemler tarafından toplam 9 kırmızı kart çıkarıldı. Kartların 5'ini Gaziantep FK, 4'ünü ise Antalyaspor gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1 sona eren maçta her iki takım da mücadeleyi 2'şer kırmızı kart görerek 9 kişi tamamladı.
ANTALYASPOR 18, GAZİANTEP FK 9 GOL ATTI
Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçlarda taraftarlar toplam 27 gole tanıklık etti. Atılan gollerin 18'ini kırmızı-beyazlılar, 9'unu ise Gaziantep FK kaydetti.
GÖKDENİZ CEZASINI TAMAMLADI
Antalyaspor'un zorlu Gaziantep FK deplasmanında gol silahı Gökdeniz Bayrakdar olacak. Geçen hafta sarı kart cezasından dolayı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen genç forvet bu maçla beraber tekrar takımdaki yerini alacak. Gökdeniz bu sezon kırmızı-beyazlı forma altında 7 gole imza attı.
3 SAKAT; CEZALI YOK
Yarın saat 16.00'da oynanacak Gaziantep FK maçı öncesinde Fraport TAV Antalyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, Ufuk Akyol, Naldo ve Mert Yılmaz'ın sakatlıklarından dolayı forma giymesi beklenmiyor. Kırmızı-beyazlılarda Nuri Şahin, kaleci Boffin, Eren Albayrak, Veysel Sarı mücadelede sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek bir sonraki hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında yeşil sahadaki yerini alamayacak.
Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fraport TAV Antalyaspor maçında Bursa bölgesi hakemlerinden Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Batuhan Gültek olacak.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Adem AKALAN
2021-02-20 11:45:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki hastaların yüzde 15-20'sini kaybedebiliriz" Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı: "Organ nakli bekleme listemizde her yıl yüzde 10 hastamızı maalesef kaybederiz yeterli organ bulamadığımız için, bu yıl ise rakam yüzde 15-20’lere dayanmış durumda" "Ciddi bir bağış eksiği var" "Bizim 150 karaciğer, bin 500 böbrek nakli bekleme listemiz var, bağışçı bulamazsak bir dahaki yıl yüzde 15-20’si hayatımızda olmayacak" "Pandeminin kayıplarda yüzde 10 ekstra bir etkisi olacak" Beyin ölümü gerçekleşen kişinin yakını, organ bulunamadığı şu dönemde bağış yaparak bir çok kişiyi hayata bağlayabilir"
YEREL HABERLER AÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Aydınlı: "Listedeki ...
Hacı Akay Okudur Cami ibadete açıldı
YEREL HABERLER Hacı Akay Okudur Cami ibadete açıldı
Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
YEREL HABERLER Üşüyen yaralı sürücüyü itfaiye eri montuyla ısıttı
'Balon balığının derisi cüzdan yapılsın' önerisi
YEREL HABERLER 'Balon balığının derisi cüzdan yapılsın' önerisi
Şuşa'daki okulun temelini, Erdoğan, Aliyev ve Bahçeli'nin birlikte atması planlanıyor
YEREL HABERLER Şuşa'daki okulun temelini, Erdoğan, Aliyev ve ...
Alanya’nın fethinin 800. yıl dönümü kutlamaları
YEREL HABERLER Alanya’nın fethinin 800. yıl dönümü kutlamaları
Antalya’da jandarmadan 483 personelle bahis ve kumar denetimi Eş zamanlı operasyonların gerçekleştiği denetimde, 751 işyeri ile 37 dernek kontrol edildi İşyerlerine toplamda 41 bin 748 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Antalya’da jandarmadan 483 personelle bahis ve kumar ...
Çavuşoğlu: Artık Türkiye oyunları kuran ülkedir
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Artık Türkiye oyunları kuran ülkedir
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün biz oyun kuruyoruz" "Bugün Türkiye başkalarının kurduğu oyunları ret ediyor, kabul etmiyor" " Artık Türkiye, güçlü Türkiye oyunları kuran ülkedir, bugün sadece oyun kurmuyoruz, bugün ülkemizin ve milletimizin aleyhine kurulan tüm oyunları da biz bozuyoruz"
YEREL HABERLER Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bugün biz oyun ...
Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurusu için son gün 31 Mart
YEREL HABERLER Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurusu için son ...
Ukraynalı çocuklar Kemer’de ağırlanacak
YEREL HABERLER Ukraynalı çocuklar Kemer’de ağırlanacak
Büyükşehir Belediyesi, Tüm Yerel-Sen ile toplu iş sözleşmesi imzaladı Antalya Büyükşehi Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Çalışanlarımızın hakkını teri soğumadan vermeye çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tüm Yerel-Sen ile toplu iş ...
Manavgat Belediyesi Kızılot Halk Plajı’nı 10 yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Manavgat Belediyesi Kızılot Halk Plajı’nı 10 ...
Korona virüsü hiçe sayıp kumar oynayanlara polisten ceza yağdı Kumar oynayan 14 kişiye 60 bin lira ceza kesildi, kumar oynattığı gerekçesiyle de 3 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Korona virüsü hiçe sayıp kumar oynayanlara polisten ...
Dere'den Finike ve Kumluca turu AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Her zaman esnafımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Dere'den Finike ve Kumluca turu AESOB Başkanı Adlıhan ...
Gaziler’e inşa edilen aile yaşam merkezi 18 Mart’ta açılıyor
YEREL HABERLER Gaziler’e inşa edilen aile yaşam merkezi 18 Mart’ta ...
Büyükşehir’e YKS ücretleri başvurusu devam ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir’e YKS ücretleri başvurusu devam ediyor
Alanya'da apartmanda yangın paniği
YEREL HABERLER Alanya'da apartmanda yangın paniği
Pansiyondaki odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Pansiyondaki odasında ölü bulundu
Polisi alarma geçiren paketten bebek bezi çıktı
YEREL HABERLER Polisi alarma geçiren paketten bebek bezi çıktı
Mars'ta yaşam izi bulunması ihtimali yüzde 50
YEREL HABERLER Mars'ta yaşam izi bulunması ihtimali yüzde 50
Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde balık tezgahlarında yoğunluk Antalyalılar fiyatları 20 ile 60 TL arasındaki balıklara ili gösterdi
YEREL HABERLER Antalya’da sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde balık ...
En yakın arkadaşı anlattı: Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdi
YEREL HABERLER En yakın arkadaşı anlattı: Gamze, kocası kıskanmasın ...
Portakal ağaçlarını kesip çim ektiler, uydu fotoğraflarıyla tespit edildiler Antalya'da AK Partililerden Narenciye Bahçesi’ndeki ağaç kesimine tepki AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş: "Uydu fotoğraflarından bölgedeki ağaçların yerinden söküldüğünü gördük" "Burada ihaleyi alan firmanın ağaçlara bakması ve koruması gerekirken, bazı ağaçların kesildiğini ve zarar veriliğini tespit ettik" "Biz buna siyaset olarak bakmıyoruz, bu siyaset üstü bir meseledir, konunun takipçisi olacağız"
YEREL HABERLER Portakal ağaçlarını kesip çim ektiler, uydu ...