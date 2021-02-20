Pandemi döneminde canı sıkılan emekli polis, evinin bahçesini atölyeye çevirdi Doğadan topladığı ağaç paletlerini işleyerek masa, sandalye, resim çerçeveleri, mumluk ve tepsi yaptı 61 yaşındaki emekli polis Veysel Eftekin: "Ne yapayım kahvehaneye mi gideyim?"

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli polis Veysel Eftekin, kendi evinin bahçesine kurduğu atölyesinde doğadan topladığı ağaç paletlerden masa, sandalye, resim çerçeveleri, mumluk ve tepsi yaparak geri dönüşüme kazandırıyor. Pandemi döneminde yaptığı eserlerle huzur bulduğunu belirten Eftekin, "Ne yapayım kahvehaneye mi gideyim. Sonuçta 61 yaşındayım bir şeyler üretmem lazım" dedi.

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki emekli polis Veysel Eftekin, sanat okulu ağaç işleri bölümünden mezun olduktan sonra polis oldu. Emniyet teşkilatından emekli olan Eftekin, arkadaşlarının yardımıyla da ormanlık bir alanda kendine yeni bir hayat kurdu. Evinin bütün işlerini bahçesine kurduğu atölyede yapan emekli polis, doğaya katkı sağlamak için topladığı ağaçlar ile ilk etapta kendi kullanabileceği masa ve sandalyeler yaptı. Daha sonra ise doğadan topladığı ağaçları geri dönüşüme kazandırmak için kolları sıvadı. İlerleyen süreçte Eftekin, masa, sandalye, resim çerçeveleri, mumluk ve tepsi yaparak geri dönüşüme katkı sağladı.



"Bir şeyler üretmem lazım"

1970 yılında sanat okulundan mezun olduğunu beliren Emekli polis Eftekin, marangozluğu yakın dostlarının yanında öğrendiğini, daha sonrası ise polislik görevine başladığını söyledi. Emekli olduktan sonra arkadaşlarının desteğiyle evinin bahçesine atölye kurduğunu anlatan Eftekin, "İlk etapta kendi evime bir şeyler yaptım. Büyük bir yemek masası yaptım. Üzerine soy ağacımı işledim. Torunlarımın resimlerini kesmek suretiyle onlara çerçeveler yaptım. Sehpa, sandalyeler ile salıncak ve çardak yaptım. Bunlarla başladım ilk etapta daha sonra kendimi geliştireyim bir şeyler yapayım dedim. Doğaya da bir katkım olsun dedim ve geri dönüşüm yapmak istedim. Ağaç paletler aldım. Çivilerini sökerek onları makineden geçirerek temizledim. Onlarla aynalar, resim çerçeveleri, mumluk ve tepsi yapıyorum. Yine kütüklerden masalar, sandalyeler yapıyorum. Yani burada huzurlu bir yaşam buldum kendime. Şu ana kadar ticari bir faaliyetim yok. Genelde eşime dostuma hediye ettim. Fakat ilerde baya bir stok yaptıktan sonra teşhir edip satabilirim belki bilmiyorum. Pandemi döneminde benim için inanılmaz güzel bir şey oldu. Ne yapayım kahvehaneye mi gideyim. Sonuçta 61 yaşındayım bir şeyler üretmem lazım. Ben de bunlarla uğraşıp huzur buluyorum” dedi.

Pandemi döneminde aldığı ağaç paletlerin fiyatının yükseldiğini belirten Eftekin, "Önceleri ağaç palet bulmak zor olmuyordu ama pandemi döneminde herkes bu paletlere yöneldiği için 5 liraya aldığımız paletler 25 lira oldu. Bu biraz bana zararı oldu ama her şey güzel. Burada bir şeylerin üretildiğini görmek beni fazlasıyla mutlu ediyor haz veriyor” diye konuştu.

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