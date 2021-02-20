Antalya Akvaryum'a 'Güvenli Turizm' sertifikası



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de ilk olarak konaklama tesislerinde uygulanan ve dünyaya örnek gösterilen 'Güvenli Turizm' sertifikasının temalı parklar için de uygulanmaya başlanmasıyla temalı park kategorisinde Antalya Akvaryum; Türkiye'de ikinci, Akdeniz Bölgesi'nde ise sertifikayı ilk alan tesis oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından uygulanan 'Güvenli Turizm' sertifikası programı genişletildi. İlk olarak geçen yıl mayıs ayı itibarıyla beş yıldızlı oteller için başlatılan sertifika uygulamasının kapsamı 30 oda ve üzeri konaklama tesisleri, restoran ve kafeler, kültür, sanat ve kongre tesisleri, deniz turizmi tesisleri, mekanik hat tesisleri, tur ve transfer araçları ile temalı parklar olarak devam ediyor.

150'YE YAKIN KRİTERİ VAR

Uluslararası akreditasyon kuruluşlarının yetkili olduğu sistemde tesisler, koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan 150'ye yakın kriterden geçiyor. Sertifikalı temalı parklar kategorisinde ilk olarak geçen yıl sonuna doğru İstanbul Tema Park, Türkiye'de bu sertifikayı alan ilk tesis oldu. Türkiye'de ikinci, Akdeniz Bölgesi'nde ise ilk 'Güvenli Turizm' sertifikasını temalı park olarak Antalya Akvaryum aldı. Antalya Akvaryum'un sertifikası, uluslararası akreditasyon kuruluşu RoyalCert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. yetkilileri Neslihan Akça Akdeniz ve Özgür Coşkun tarafından yapılan denetimler sonucu Antalya Akvaryum Genel Müdürü İsmail Arık'a verildi.

Antalya'da 'Güvenli Turizm' sertifikasını ilk olarak Antalya Akvaryum'a verdiklerini belirten Neslihan Akça Akdeniz, "Burada Covid-19 süreciyle ilgili güvenli turizm uygulamalarının yapıldığına dair bu sertifikayı almaya hak kazandılar. Çok güzel uygulamaları var. Doküman ve uygulama olarak iki denetimden geçtiler. Öncelikle doküman kontrolleri, daha sonra da saha kontrolleri yapıldı ve sertifikayı almaya hak kazandılar" dedi.

Antalya Akvaryum olarak 2020 yılı Mart ayında pandeminin ortaya çıkmasından beri devletin yayımladığı bütün hijyen ve sosyal mesafe kurallarına, yönergelere birebir uyma çabası içinde olunduğunu belirten Genel Müdür Arık, "Tüm uygulamaları yakinen takip ettik. Oteller, havalimanları, restoran ve kafeteryalar için yayınlanan yönergeleri de inceleyip bize uygun bölümleri ve bütün koşulları baştan beri uygulamaya çalıştık. Hatta imkanlarımız ölçüsünde ozonla temizlik dahil akvaryumdan kaynaklanan imkanları da kullandık ve ilk günden itibaren oteller için 'Güvenli Turizm' sertifikası verilmeye başlandığı andan itibaren bizde sertifikamızı nasıl alırız diye takipteydik" diye konuştu.

Aralık başında da tematik parklar için 'Güvenli Turizm' sertifikası prosedürünün yayımlandığını açıklayan Arık, "Yayımlandığı an itibarıyla başvurularımızı yaptık. 17 Şubat'ta sertifikaya hak kazandık. Türkiye'de ikinci, Akdeniz bölgesinde güvenli turizm sertifikası alan ilk temalı park olmaktan da büyük gurur duyuyoruz. Antalya Akvaryum üzerine düşenleri layıkıyla yerine getirmeye devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2021-02-20 13:20:25



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