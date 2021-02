Antalya'da evdeki yangında mahsur kalan çocukları anneleri kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında mahsur kalan çocukları anneleri kurtardı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki müstakil bir evde saat 15.00'da çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken, dolap, halı, televizyon, klima gibi eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın anında mutfakta olan ve yanan odaya girip çocuklarını göremeyen anne büyük korku yaşadı. Korkudan kapının arkasına saklana çocuklarını alan anne güçlükle kendilerini dışarı attı.

Yaşananları anlatan komşu Şeyma Civerik, “Çocukların anneleri mutfaktaymış. O da geldiğinde yangın çıktığını görmüş. Soba mı patlamış artık bilmiyorum. Çocukta kapının arkasına saklanmış. İçeri girmiş çocukları yok. Çocukları dumandan gözükmüyormuş. O telaşla çocuklarını kapmış, çıkmış dışarı” diye konuştu.

Olay anında arkadaşının yanında olduğunu belirten 16 yaşındaki Halil Dal, “Ben ilk olay olduğunda arkadaşımın yanındaydım, sonra geldim herkes toplanmıştı. Sonra buraya koştum. Baktım her şey yanmış gitmiş. Dolap halılar, televizyon, klima, para fişleri ve iki telefon yanmış. Benle birlikte 8 kişi yaşıyor bu evde. Bizim her şeyimiz o odadaydı. Çocuklar varmış odada o anda yengem çıkarmış” dedi.

Polis, yangın sonrası inceleme başlattı.

