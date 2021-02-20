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Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 10’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Caulker’dan topu çalan Mustafa Muhammed’in ceza sahasına sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.
12. dakikada Mustafa Muhammed’in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Onyekuru’nun kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Berkan’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşa Salih’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
18. dakikada Yedlin’in uzun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın, içeriye girerek yaptığı vuruşta top Tayfur’dan döndü. Dönen topu yeniden kontrol eden Emre’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 01
28. dakikada Efecan’ın sağ çaprazdan ortaladığı topa ön direkte Babacar’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera’nın müdahalesiyle kale önünde kaldı. Luyindama önünde bulduğu topu topukla uzaklaştırdı.
45+4. dakikada sol taraftan Emre Kılınç'ın ortasında kale önünde Mustafa Muhammed topla buluştu. Yaşanan karambolde ön direğin önünde Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak Aytemiz Alanyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Kerem Ersoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur Bingöl xx, Caulker xx, Tzavellas xx, Moubandje xx, Salih Uçan xxx, Berkan Kutlu xx, Efecan Karaca xx, Davidson xx, Umut Güneş xx, Babacar xx
Yedekler: Serkan, Juanfran, Fatih Aksoy, Kadzior, Hasan Hüseyin Acar, Siopis, Ceyhun Gülselam, Efkan Bekiroğlu, Mustafa Pektemek, Bareiro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Luyindama xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Etebo xx, Arda xx, Gedson xx, Emre Kılınç xxx, Onyekuru xx, Mustafa Muhammed xxx
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Linnes, Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Babel, Donk, Taylan, Belhanda
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Emre Kılınç (dk. 18) (Galatasaray)
Sarı kart: Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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