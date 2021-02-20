Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) -
STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Umut (Dk. 83 Kadzior), Efecan, Salih (Dk. 90 Mustafa), Davidson, Babacar
GALATASARAY: Muslera, Henry (Dk. 90 Babel), Etebo, Ömer (Dk. Donk), Yedlin, Luyindama, Mostafa, Marcao, Emre Kılınç (Dk. 79 Taylan), Arda (Dk.79 Kerem), Fernandes (Dk. 82 Linnes)
GOL: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Babacar, Salih, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Galatasaray´a 1-0 mağlup oldu.
5´inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Mostafa topu rakibinden kaparak savunmayı geçip ceza sahası içine kadar geldi. Tzavellas´tan da sıyrılan Mostafa´nın şutu direğe çarparak geri döndü.
17´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayından Berkan topu Salih´e aktardı. Salih´in sert şutu sol direkten geri döndü.
18´inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Yedlin ceza sahası solundaki Emre´ye uzun pas attı. Emre´nin şutu savunmadan dönerken ikinci kez topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi: 0-1.
25'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Moubandje topu soldan içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Efecan´ın aldığı topta şutu kalecide kaldı.
45+2´nci dakikada Alanyaspor´da Salih sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanı içine ortaladı. Arka direkteki Berkan topu ıskaladı.
48´inci dakikada Alanyaspor Salih ile serbest vuruş kullandı. Salih´in sağdan kullandığı serbest vuruşta top savunmadan dışarı çıktı.
52´nci dakikada Alanyaspor´un soldan Salih ile kullandığı köşe vuruşunda Caulker topa yükseldi. Caulker´ın vuruşunda top savunmadan geri dönerken Moubandje´nin önüne düştü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker tekrar şansını denedi ancak top kaleci Muslera´da kaldı.
62´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Berkan topu ceza sahası içindeki Tayfur´a verdi. Tayfur´un savunmadan sıyrılarak attığı şut savunmadan dışarı çıktı.
75´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan ceza sahası içi sağ çaprazından topu ortaladı. Marcao´ya çarpan top kornere gitti.
83´üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efecan topu kaptı. Ceza sahası içine kadar gelen Efecan rakibini geçerek topu Umut´a aktardı. Umut´un şutu az farkla auta gitti.
89´uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda ceza sahası yayından Tafur topu ortaladı. İçeride oluşan karambolde topa yükselen Caulker´ın vuruşu kaleci Muslera´da kaldı.
90+2´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson oluşan karambolde şansını denedi. Ancak top kalecide kaldı.
Karşılaşma Galatasaray´ın 1-0´lık galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-02-20 21:11:06
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