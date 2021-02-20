Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA) -

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Umut (Dk. 83 Kadzior), Efecan, Salih (Dk. 90 Mustafa), Davidson, Babacar

GALATASARAY: Muslera, Henry (Dk. 90 Babel), Etebo, Ömer (Dk. Donk), Yedlin, Luyindama, Mostafa, Marcao, Emre Kılınç (Dk. 79 Taylan), Arda (Dk.79 Kerem), Fernandes (Dk. 82 Linnes)

GOL: Dk. 18 Emre Kılınç (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Babacar, Salih, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig´in 26´ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Galatasaray´a 1-0 mağlup oldu.

5´inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Mostafa topu rakibinden kaparak savunmayı geçip ceza sahası içine kadar geldi. Tzavellas´tan da sıyrılan Mostafa´nın şutu direğe çarparak geri döndü.

17´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası yayından Berkan topu Salih´e aktardı. Salih´in sert şutu sol direkten geri döndü.

18´inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Yedlin ceza sahası solundaki Emre´ye uzun pas attı. Emre´nin şutu savunmadan dönerken ikinci kez topla buluşan Emre topu ağlara gönderdi: 0-1.

25'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Moubandje topu soldan içeri çevirdi. Ceza sahası içindeki Efecan´ın aldığı topta şutu kalecide kaldı.

45+2´nci dakikada Alanyaspor´da Salih sağdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza alanı içine ortaladı. Arka direkteki Berkan topu ıskaladı.

48´inci dakikada Alanyaspor Salih ile serbest vuruş kullandı. Salih´in sağdan kullandığı serbest vuruşta top savunmadan dışarı çıktı.

52´nci dakikada Alanyaspor´un soldan Salih ile kullandığı köşe vuruşunda Caulker topa yükseldi. Caulker´ın vuruşunda top savunmadan geri dönerken Moubandje´nin önüne düştü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Caulker tekrar şansını denedi ancak top kaleci Muslera´da kaldı.

62´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Berkan topu ceza sahası içindeki Tayfur´a verdi. Tayfur´un savunmadan sıyrılarak attığı şut savunmadan dışarı çıktı.

75´inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan ceza sahası içi sağ çaprazından topu ortaladı. Marcao´ya çarpan top kornere gitti.

83´üncü dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efecan topu kaptı. Ceza sahası içine kadar gelen Efecan rakibini geçerek topu Umut´a aktardı. Umut´un şutu az farkla auta gitti.

89´uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağda ceza sahası yayından Tafur topu ortaladı. İçeride oluşan karambolde topa yükselen Caulker´ın vuruşu kaleci Muslera´da kaldı.

90+2´nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Davidson oluşan karambolde şansını denedi. Ancak top kalecide kaldı.

Karşılaşma Galatasaray´ın 1-0´lık galibiyetiyle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-02-20 21:11:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.