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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu: Biz yolumuza devam edeceğiz

DHA

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu: Biz yolumuza devam edeceğiz


Burcu MUTLU/ALANYA-ANTALYA, (DHA)Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız" dedi.
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Aldıkları galibiyetten dolayı Galatasaray'ı tebrik eden Semih Tokatlı, "Öncelikle Galatasaray takımını tebrik ediyoruz. Ardından da verdikleri mücadeleden, oynadıkları oyundan dolayı oyuncularımızı kutluyoruz. İlk yarıda ilk 15 dakikalık bölümde defansımızın arkasına atılan topla iki pozisyon verdik. Sonuçta bir tane de gol yedik. Ama sonra tamamen oyunun inisiyatifini aldık. Devreye beraberlikle girecek pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda oynanan futbol, kurduğumuz baskı, kaleye atılan 24 şut, yüzde 72 topla oynama ve bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi. Tabii sonuçta golü atamıyorsanız kazanamıyorsunuz. Topla oynama oranı da çok önemli değil ama girdiğimiz pozisyonlardan birini atmanız lazım. Beraberliği yakalasak sahada gösterdiğimiz inançla galip geleceğimizi de biliyorduk ama olmadı. Sonuçta oyuncularımızın verdiği mücadeleden dolayı mutluyuz. Biz yolumuza devam edeceğiz. Pas oyununu, pozitif futbolu oynayacağız. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağız. Çok çalışıyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki haftalarda da tekrar üst seviyeyi yakalayacağız ve iyi futbolla herkesi memnun edeceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"KAPANAN TAKIMLARI AÇMAK ZOR"
Bir gazetecinin bu sene kapanan her takımın Alanyaspor´dan puan almasıyla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Tokatlı, "Dünya literatüründe, dünya futbolunda kapanan takımları açmak bütün takımlar için zordur. Bu bizim için de öyle. Avrupa´da oynanan maçları da görüyoruz ki kapanan takımları kolay kolay açamıyorsunuz. Sadece bir tane gole bakıyor. Gol attıktan sonra da tabii ki netice değişiyor. Bizim amacımız, tabii ki bunun üzerine çalışıyoruz ama çok kolay olmuyor ki içeride bunu Galatasaray takımına karşı oynamak bizim için sevinçli ama üzüntülüyüz ki galip gelemedik, puan alamadık. Diğer maçlarda bunu açacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Semih Tokatlı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-02-20 22:28:39

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