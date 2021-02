Turizm kenti Antalya´da tüketilen gıdalar laboratuvarda inceleniyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)TURİZM kenti Antalya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayan vatandaşın tükettiği gıda maddeleri, Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından detaylı inceleniyor. 2020 yılında tesis, 10 bine yakın ürünü mercek altına alarak güvenli olup olmadığını tespit etti.

Turizm kenti Antalya'ya her yıl milyonlarca yabancı turist ve bir o kadar yerli ziyaretçi geliyor. 2,5 milyonu geçen nüfusuyla büyükşehirlerden biri olan kentte özellikle turizm sezonunda tesislerdeki hareketlilik gıda tüketimini artırırken gıdaya yönelik denetimler de daha önem kazanıyor. Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile koordineli çalışan Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, her yıl binlerce gıda numunesini tek tek inceliyor.

Meyve, sebze, et, süt ve süt ürünlerinin yanı sıra alkollü içkilerin de güvenilir olup olmadığı test edilen laboratuvarda, ürünler ilk önce mühürlü poşetlerde tesise getiriliyor. Burada homojen bir karışım olması için ürünler mikserden geçiriliyor. Bu homojen karışım birtakım kimyasal aşamalardan geçtikten sonra gıdanın güvenilir olup olmadığını tespit eden cihaza küçük tüpler halinde yerleştiriliyor. Bu cihaz yarım saat içerisinde yüklenen gıdanın içeriğini, içinde ilaç kalıntısı olup olmadığını, hileli ya da tağşiş ürün olup olmadığını bilgisayar ortamında raporluyor. Rapordaki değerleri okuyan görevli, kriterler dışında bir durumla karşılaşması halinde geriye dönük ürünün hangi tesis ya da kişiden alındığını tespit ederek cezai işlemleri başlatıyor. Numuneler, düzenli denetimlerin yanı sıra şikayetlere göre de ani bir şekilde tesislerden ya da üretim merkezlerinden alınıyor.

1 YILDA BİNLERCE DENETİM VE NUMUNE

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Erdem Özmen, tüm yıl boyunca 7 gün 24 saat durmadan denetim yaptıklarını söyledi. Özellikle turizm sezonunda yoğunluklarının bin kat daha arttığını ifade eden Özmen, "Kente gelen yerli yabancı misafirler, kentte yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenli gıdaya ulaşmaları için çalışıyoruz. Bu kapsamda geçen yıl 30 bin 743 gıda işletmesinde 51 bin 113 denetim yaptık. 5 bin 943 numune aldık. Bunlar rutin ve şikayete bağlı denetimler. Mevzuata uygun olmayan gıdalar varsa numuneler alıyoruz. Marketlerde fiyatlarının çok düşük olduğunu gördüğümüz ürünlerden de numuneler alıp analize ettiriyoruz. Amacımız güvenli gıdaya ulaşmak. Antalya'ya gelen yerli yabancı misafirler ve kentte yaşayan vatandaşlarımızın boğazından geçen her lokma didik didik inceleniyor" dedi.

Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürü Ziraat Mühendisi Hüseyin Kafalı, tüm numunelerin analizlerini yapabildiklerini söyledi. Tohumlardaki genetiğin değiştirip değiştirilmediğinin dahi buradaki incelemede tespit edildiğini anlatan Kafalı, "Geçen yıl 9 bin 263 numuneyi detaylı inceledik. 6 bine yakını yaş sebze ve meyvelerdeki kalıntılardan oluştu. Ette tür tayini analizleri yapılıyor. Taklit, tağşiş, mikrobiyolojik analizler yapılıyor. Alkollü içkilerin de denetimi yapılabiliyor. Hacmen alkole bakılıyor, etil ve metil alkol gibi içkilerin içeriği detaylı şekilde inceleniyor" diye konuştu.

Laboratuvardaki alkollü içki bölümünde ise her türden alkollü içki hem hacmen hem de içerik olarak inceleniyor. Bu kısımdaki ürünlerin büyük kısmını kentteki güvenlik güçlerinin kaçak içki üretim tesislerine yaptıkları baskında ele geçirdikleri alkollü içkiler ile turistik tesisler ve restoranlardan alınan numuneler oluşturuyor.

