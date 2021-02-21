Antalya'da kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda eğlendiler

Antalya'da bir otelin korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken disko bölümündeki eğlence görüntüleri bu kadarına pes dedirtti. Bir müşterinin çektiği görüntülerde eğlenenlerde ne maske ne de sosyal mesafe olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında otellerde canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bir otel, kısıtlamayı ihlal edip diskoyu müşterilerine açtı. Diskoya inen otel müşterileri sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp saatlerce eğlendi. Otelde müşterisi olduğu değerlendirilen bir kişi ise tepkisini cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek dile getirdi. Görüntüleri çeken kişi, “Maske yok, mesafe yok, burada virüs yok, farklı bir gezegende yaşıyorlar” diyerek tepkisini gösterdi.

Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı. Diskoda sadece görev yapan garsonların maske taktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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