Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nın başlangıç maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.
Alanya'da düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası başladı. Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Hindistan milli takımlarının katılımıyla başlayan turnuvada Sırbistan ile Ukrayna milli takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçın gollerini Ukrayna milli takımından Olha Ovdiychuk, Sırbistan milli takımından ise Allegra Poliak attı.
Turnuva yarın oynanacak maçlarla devam edecek ve 24 Şubat'ta tamamlanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Sırbistan-Ukrayna maçından genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK
2021-02-21 10:27:56
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