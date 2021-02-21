Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı

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Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nın başlangıç maçında Sırbistan ile Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Alanya'da düzenlenen Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası başladı. Sırbistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Hindistan milli takımlarının katılımıyla başlayan turnuvada Sırbistan ile Ukrayna milli takımları karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik skorla tamamlandı. Maçın gollerini Ukrayna milli takımından Olha Ovdiychuk, Sırbistan milli takımından ise Allegra Poliak attı.

Turnuva yarın oynanacak maçlarla devam edecek ve 24 Şubat'ta tamamlanacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sırbistan-Ukrayna maçından genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-02-21 10:27:56



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