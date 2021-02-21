Tütüncü: “Bu cami Kepez’deki şehirleşmeyi anlatacak”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘protokol yolu’ Gazi Bulvarı’na inşa edilen Konyalılar Camii’nin, bölgedeki şehirleşmeyi de anlatan bir eser olacağını söyledi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesiyle şehirleşme süreci tamamlanan Düdenbaşı Mahallesi’nin, gecekondu yıllarında yapılan Konyalılar Camii de yenileniyor. Gecekonduların yerini modern konutların aldığı mahallede, 1979’da inşa edilen Konyalılar Camii, artan nüfus karşısında kapasitesinin yetersiz kalmasından dolayı yıkılarak, yeniden inşa ediliyor.

Konyalılar Camii belediye eliyle yapılıyor”

Belediye, hayırsever desteği ile 6 Eylül 2017’de temeline ilk kazma vurulan caminin kaba inşasının tamamlanmasından sonra ince işlerinin yapımına geçildi. Caminin ince işleri de Kepez Belediyesi tarafından yapılıyor. İhale sürecinin tamamlanması ve yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici firma, geçtiğimiz Aralık ayında Konyalılar Camii’nin ince işlerinin imalatını başlattı.Duvar ve sıva işlerinin yüzde 90’ı tamamlanan caminin dış cephe taş kaplama işleri, elektrik alt yapı imalatları ile minarenin kalıp ve betonunun yapımı da devam ediyor.



“Tütüncü, camii yapımını takip ediyor”

Başkan Hakan Tütüncü de, Konyalılar Camii’nin yapımını yakından takip ediyor. Cami inşaatı şantiyesini, çeşitli zamanlarda ziyaret eden Tütüncü, caminin mimarisi, yapımda kullanılacak olan malzemelerle ilgili fikirlerini yüklenici firma çalışanlarına aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde bürokratlarıyla cami şantiyesini ziyaret eden Tütüncü, mimari projeye bakarak ve imalatları elleriyle kontrol ederek caminin yapımını inceledi.



“Protokol yoluna Mimar Sinan eseri”

Osmanlı mimarisinde tasarladıkları Konyalılar Camii’nin, Antalya’nın protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı’nda inşa edildiğini anımsatan Tütüncü, caminin mimarisiyle protokol yoluna görsel bir güzellik kazandıracağını belirtti. Başkan Tütüncü, Konyalılar Camii’nin aynı zamanda Düdenbaşı Mahallesi’ndeki gecekondudan modern konutlara dönüşümüne de atıfta bulunan bir eser olacağının altını çizdi.



“Tütüncü cami sözünü tuttu”

Konyalılar Camii’ni yeniden inşa etme sözü verdiğini anımsatan Tütüncü “Çok şükür bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Camimizin ince işlerinin tamamı belediyemiz eliyle yapılıyor. Yüklenici firma, camimizin yapımını hızla tamamlıyor. İhalede işin süresi için 540 takvim günü belirlendi ama yüklenici firma bir aksilik çıkmaması halinde caminin inşasını bu tarihten önce bitirmeyi hedefliyor” dedi.

Oturma alanı 685 metrekare olan caminin mimari projesi, Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nden esinlenerek hazırlandı.

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