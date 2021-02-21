Tütüncü: “Bu cami Kepez’deki şehirleşmeyi anlatacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü: “Bu cami Kepez’deki şehirleşmeyi anlatacak”

İHA

Tütüncü: “Bu cami Kepez’deki şehirleşmeyi anlatacak”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ‘protokol yolu’ Gazi Bulvarı’na inşa edilen Konyalılar Camii’nin, bölgedeki şehirleşmeyi de anlatan bir eser olacağını söyledi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarının çözülmesiyle şehirleşme süreci tamamlanan Düdenbaşı Mahallesi’nin, gecekondu yıllarında yapılan Konyalılar Camii de yenileniyor. Gecekonduların yerini modern konutların aldığı mahallede, 1979’da inşa edilen Konyalılar Camii, artan nüfus karşısında kapasitesinin yetersiz kalmasından dolayı yıkılarak, yeniden inşa ediliyor.
Konyalılar Camii belediye eliyle yapılıyor”
Belediye, hayırsever desteği ile 6 Eylül 2017’de temeline ilk kazma vurulan caminin kaba inşasının tamamlanmasından sonra ince işlerinin yapımına geçildi. Caminin ince işleri de Kepez Belediyesi tarafından yapılıyor. İhale sürecinin tamamlanması ve yer teslimi sözleşmesinin imzalanmasından sonra yüklenici firma, geçtiğimiz Aralık ayında Konyalılar Camii’nin ince işlerinin imalatını başlattı.Duvar ve sıva işlerinin yüzde 90’ı tamamlanan caminin dış cephe taş kaplama işleri, elektrik alt yapı imalatları ile minarenin kalıp ve betonunun yapımı da devam ediyor.

“Tütüncü, camii yapımını takip ediyor”
Başkan Hakan Tütüncü de, Konyalılar Camii’nin yapımını yakından takip ediyor. Cami inşaatı şantiyesini, çeşitli zamanlarda ziyaret eden Tütüncü, caminin mimarisi, yapımda kullanılacak olan malzemelerle ilgili fikirlerini yüklenici firma çalışanlarına aktarıyor. Geçtiğimiz günlerde bürokratlarıyla cami şantiyesini ziyaret eden Tütüncü, mimari projeye bakarak ve imalatları elleriyle kontrol ederek caminin yapımını inceledi.

“Protokol yoluna Mimar Sinan eseri”
Osmanlı mimarisinde tasarladıkları Konyalılar Camii’nin, Antalya’nın protokol yolu olarak bilinen Gazi Bulvarı’nda inşa edildiğini anımsatan Tütüncü, caminin mimarisiyle protokol yoluna görsel bir güzellik kazandıracağını belirtti. Başkan Tütüncü, Konyalılar Camii’nin aynı zamanda Düdenbaşı Mahallesi’ndeki gecekondudan modern konutlara dönüşümüne de atıfta bulunan bir eser olacağının altını çizdi.

“Tütüncü cami sözünü tuttu”
Konyalılar Camii’ni yeniden inşa etme sözü verdiğini anımsatan Tütüncü “Çok şükür bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Camimizin ince işlerinin tamamı belediyemiz eliyle yapılıyor. Yüklenici firma, camimizin yapımını hızla tamamlıyor. İhalede işin süresi için 540 takvim günü belirlendi ama yüklenici firma bir aksilik çıkmaması halinde caminin inşasını bu tarihten önce bitirmeyi hedefliyor” dedi.
Oturma alanı 685 metrekare olan caminin mimari projesi, Mimar Sinan’ın eseri Sokullu Mehmet Paşa Camii’nden esinlenerek hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan genç öldü
YEREL HABERLER Arkadaşlar arasında çıkan tartışmada pompalı tüfekle ...
Otelde 'korona' partisi 
YEREL HABERLER Otelde 'korona' partisi 
Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ile Ukrayna berabere kaldı
YEREL HABERLER Kadın Milli Takımları Futbol Turnuvası'nda Sırbistan ...
Antalya'da kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda eğlendiler
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlamayı hiçe saydılar, diskoda ...
Turizmci, aşılamada öncelik istiyor
YEREL HABERLER Turizmci, aşılamada öncelik istiyor
Haczettirdiği Süleyman Demirel'in şapkasını, değerini verene satacak
YEREL HABERLER Haczettirdiği Süleyman Demirel'in şapkasını, değerini ...
Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı
YEREL HABERLER Kekova'da yaz havası, Rus turistleri hayran bıraktı
Turizm kenti Antalya´da tüketilen gıdalar laboratuvarda inceleniyor
YEREL HABERLER Turizm kenti Antalya´da tüketilen gıdalar ...
Fatih Terim: "Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak cesurların hakkı" Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Psikolojik olarak zirvede kalmak hepimizin istediği bir şey"
YEREL HABERLER Fatih Terim: "Bazı şeylerden korkacaklarsa yaşamak ...
Fatih Terim: Cesaretin yoksa çalmayacaksın
YEREL HABERLER Fatih Terim: Cesaretin yoksa çalmayacaksın
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Tokatlı: Biz yolumuza devam edeceğiz
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Tokatlı: Biz ...
Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu: Biz yolumuza devam edeceğiz
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu: Biz yolumuza ...
Semih Tokatlı: "Sevinçli ama üzüntülüyüz" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı: "Önümüzdeki haftalarda iyi futbolla herkesi memnun edeceğiz"
YEREL HABERLER Semih Tokatlı: "Sevinçli ama üzüntülüyüz" Alanyaspor ...
Abdurrahim Albayrak: “Tüm zorluklara rağmen Galatasaray buradan 3 puanı aldı” Yusuf Günay: “Algılara boyun eğmeyeceğiz”
YEREL HABERLER Abdurrahim Albayrak: “Tüm zorluklara rağmen ...
Albayrak: Hakeme, verilmeyen penaltı ve kırmızı karta rağmen Galatasaray 3 puanı aldı
YEREL HABERLER Albayrak: Hakeme, verilmeyen penaltı ve kırmızı karta ...
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: 0-1
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 ...
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 ...
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Galatasaray: 1 ...